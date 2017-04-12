Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Правительство Германии отреагировало на учебники для мигрантов с "российским Крымом"

Правительство Германии отреагировало на учебники для мигрантов с "российским Крымом"

Правительство Германии отреагировало на учебники для мигрантов с "российским Крымом"
Фото: vpoltave.info

Пособие убрали из списка одобренных федеральным ведомством

12.04.17 548
0000

Немецкое Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) приняло решение о немедленном изъятии учебников с "российским Крымом" из списка одобренных для изучения немецкого языка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Deutsche Welle

В пресс-службе BAMF в Нюрнберге сообщили, что по итогам проверки было принято решение немедленно изъять оба пособия из списка одобренных.

"Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта. При этом мы особенно отмечаем, что этим мы не хотим сделать политическое заявление", - сказала пресс-секретарь ведомства Андреа Бринкман.

По ее словам, ведомство не принимало участия ни в разработке, ни в финансировании учебных пособий фирмы TELC.

Бринкман также отметила, что в июне 2016 года учебники получили только предварительное одобрение ведомства, поскольку TELC на тот момент не предоставила окончательный вариант для печати. По ее словам, кроме некоторых дополнений и вступительного слова, не было и карты, которую теперь критикуют.

Однако в BAMF сообщили, что, несмотря на исключение учебников из списка одобренных, организаторы курсов смогут продолжить с ними работать.

Сообщается, что ведомство проинформирует тех, кто уже пользуется учебником, что в них содержится ложное изображение Крыма, и о том, что компания-автор учебников исправит ошибку, а учебники можно будет заменить.

Ранее в Германии выпустили учебник для мигрантов по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как части России. Учебник был разработан производителем тестов по изучению языков TELC (The European Language Certificates).

В Германии TELC действует от имени федерального министерства внутренних дел в сотрудничестве с институтом имени Гете и разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов. 

Ошибочное изображение аннексированного Крыма появилось в "рабочей книге", предназначенной для обучения иностранцев, которые иммигрировали в Германию и должны интегрироваться в общество.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Взрыв в Дортмунде: стали известны первые подробностиЗамороженный конфликт в Донбассе заблокирует вступление Украины в НАТО и ЕСМИД РФ будет освобождать крымские вина из-под ареста в Италии, - Аксенов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3822
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 14698
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9250
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2419
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2551
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6301
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 26348
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3700
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 36737
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 934
  1. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 5218 / 5863
  2. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 5176 / 13346
  3. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 4181 / 4577
  4. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 3919 / 4366
  5. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 2664 / 3004
  6. Перехвачен радиоэфир секретного российского вертолета радиоэлектронной борьбы над Крымом 2544 / 2890
  7. На одесском заводе обнаружен украденный ангольский самолет 2167 / 2526
  8. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2103 / 36737
  9. Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное" 2042 / 2404
  10. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 1919 / 26348
  1. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 32 / 3004
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 29 / 4366
  3. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 19 / 5863
  4. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 18 / 13346
  5. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 13 / 14698
  6. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 13 / 4577
  7. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 12 / 36737
  8. В Киеве проходит фестиваль писанок 9 / 519
  9. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8 / 9250
  10. Трудовой кодекс 2.0. Кто на самом деле выиграет от принятия нового кодекса 6 / 1933
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.