Правительство Германии отреагировало на учебники для мигрантов с "российским Крымом"

Немецкое Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) приняло решение о немедленном изъятии учебников с "российским Крымом" из списка одобренных для изучения немецкого языка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Deutsche Welle

В пресс-службе BAMF в Нюрнберге сообщили, что по итогам проверки было принято решение немедленно изъять оба пособия из списка одобренных.

"Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта. При этом мы особенно отмечаем, что этим мы не хотим сделать политическое заявление", - сказала пресс-секретарь ведомства Андреа Бринкман.

По ее словам, ведомство не принимало участия ни в разработке, ни в финансировании учебных пособий фирмы TELC.

Бринкман также отметила, что в июне 2016 года учебники получили только предварительное одобрение ведомства, поскольку TELC на тот момент не предоставила окончательный вариант для печати. По ее словам, кроме некоторых дополнений и вступительного слова, не было и карты, которую теперь критикуют.

Однако в BAMF сообщили, что, несмотря на исключение учебников из списка одобренных, организаторы курсов смогут продолжить с ними работать.

Сообщается, что ведомство проинформирует тех, кто уже пользуется учебником, что в них содержится ложное изображение Крыма, и о том, что компания-автор учебников исправит ошибку, а учебники можно будет заменить.

Ранее в Германии выпустили учебник для мигрантов по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как части России. Учебник был разработан производителем тестов по изучению языков TELC (The European Language Certificates).

В Германии TELC действует от имени федерального министерства внутренних дел в сотрудничестве с институтом имени Гете и разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов.

Ошибочное изображение аннексированного Крыма появилось в "рабочей книге", предназначенной для обучения иностранцев, которые иммигрировали в Германию и должны интегрироваться в общество.