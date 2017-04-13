Украинский институт национальной памяти подготовил обновленный вариант законопроекта о государственных праздниках и памятных днях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Так, новый праздничный календарь дополнен новой категорией – "Международные дни", куда включены, среди других 8 Марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая – День труда (будет выходным).

"Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, Институт решил включить в проект традиционный праздник – День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.

Также вносится как традиционный праздник Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

День государственного флага Украины планируют отмечать 4 сентября.

Также в Институте нацпамяти предлагают перенести День памяти жертв политических репрессий с третьего воскресенья мая на первое воскресенье ноября. Таким образом планируют вспоминать жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов были убиты более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей – узников Соловецкого лагеря особого назначения.

С полным текстом законопроекта и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 27 января директор Интитута нацпамяти Владимир Вятрович подготовил законопроект, в котором предложил отменить Международный женский день 8 марта, а также 1 и 9 мая. Документ вызвал бурную реакцию в обществе.