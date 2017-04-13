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Главная » Общество » Фокус №15. Отремонтировать страну. Год первый
Фокус №15. Отремонтировать страну. Год первый

Фокус №15. Отремонтировать страну. Год первый

Что мы знаем о достижениях и неудачах Кабмина Гройсмана, кто и что мешает работать Специализированной антикоррупционной прокуратуре и рейтинг "100 лучших юристов Украины" — анонс нового номера Фокуса

13.04.17 19
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В свежем номере Фокуса на актуальные вопросы отвечают сразу три члена правительства. Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал об украинской Кремниевой долине, возрождении фермерских хозяйств и деолигархизации. Министр юстиции Павел Петренко — об электронной прописке, Бюро правовой помощи и повышении качества юридического образования. А вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подробно объяснила, почему безвизовый режим с ЕС — это всё же не зрада, а перемога. Затронули мы в разговорах с министрами и менее приятные темы. Например, почему сорвалось электронное декларирование, кто за это ответит и как не допустить подобных провалов в будущем.

Интерес к правительству возник не случайно: 14 апреля Кабмину в его нынешнем составе исполнился год. Это самый важный день рождения в жизни любого младенца, а потому Фокус пообщался с экспертами в области детской психологии и педиатрии, а также с политиками, чтобы выяснить, правильно ли развивался наш малыш в течение этих 12 месяцев.

Онищенко, Фирташ, Мартыненко, Насиров — эти фамилии в последнее время на слуху во многом благодаря действиям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Когда, наконец, "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется, Фокусу рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.

Справедливость в Украине торжествует далеко не всегда, поэтому без правовой помощи гражданам и компаниям сейчас не обойтись. Граждан с дипломом юриста у нас хоть пруд пруди, но кто из них действительно разбирается в юриспруденции? Ответить на этот вопрос поможет совместный проект изданий "Фокус" и "Юридична газета" — "Выбор клиента. Топ-100 лучших юристов Украины — 2017".

К международным событиям. Химическая атака в Сирии и последовавший за ней ракетный удар по авиабазе поразили не только локальные цели: эхо взрывов до сих пор не утихает на геополитической арене. Что означают эти атаки для России, США и остального мира, рассказывает Леонид Швец.

У соседней с Сирией Турции дела идут куда лучше, но и эту страну сейчас не назовёшь стабильной. Правда ли, что республика полным ходом движется к диктатуре? Это Фокус выяснял у самих жителей Турции.

Как известно, в 1918 году Украина победила под Крутами, а в 1920-м — стала независимым государством под руководством президента Евгена Коновальца. Не спешите недоумённо рыться в Википедии — речь идёт об альтернативной истории, которая описана в новом романе Александра Ирванца "Харків-1938". Прочитайте, как всё могло случиться, будет интересно.

Пробовали ли вы пройтись с детской коляской по центру города? Сесть в транспорт? Пойти в кино или торговый центр? Ну и как впечатления? Ответы, скорее всего, будут содержать слова, которые при детях говорить не принято. Но активные родители уже борются за свои права — и украинские города пусть медленно, но становятся более комфортными для мам с грудными детьми. Чего уже удалось добиться, а что только в планах, пишет Евгения Слинько. А в гиде Фокуса материал о том, как привести свои тело и душу в порядок — не просто чтобы "летом влезть в купальник", а чтобы достичь полной гармонии.

Дмитрий Слинько, редактор отдела "Жизнь"

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