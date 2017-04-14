Национальная телерадиокомпания прокомментировала отказ России транслировать Евровидение

Целью РФ было не участие в Евровидении, а создание негативной атмосферы вокруг конкурса

Отказ российского "Первого канала" транслировать Евровидение доказывает, что целью российской стороны было создание негативной информационной атмосферы вокруг конкурса, а не участие в нем. Об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая является одним из организаторов международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

"Отказ "Первого канала" (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на задекларированное уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми среди которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны с самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", - подчеркнули в НОТУ.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины неоднократно предлагала РФ направить на конкурс в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным.

В то же время отмечается, что НОТУ в тесном сотрудничестве с ЕВС продолжает активную подготовку к Евровидению.

"Всего через несколько недель Украина радостно поприветствует гостей и поклонников конкурса в Киеве и создаст для всех незабываемый праздник музыки и общеевропейских культурных ценностей", - обещают в НОТУ.

Как сообщалось, Европейский вещательный союз (EBU) накануне официально заявил, что Россия не сможет принять участие в песенном конкурсе в этом году.

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Отмечалось, что после того, как подтвердился запрет на въезд в Украину представительницы от России Юлии Самойловой, EBU РФ предложил два альтернативных варианта: участвовать в конкурсе дистанционно или выбрать другую кандидатуру. Однако оба предложения российский Первый канал отклонил, а также отказался транслировать конкурс.

Напомним, 12 марта СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за того, что артистка выступала на территории Крыма. Организаторы конкурса — Европейский вещательный союз — неоднократно обращались к властям Украины с просьбой пойти на компромисс, однако решение так и не было найдено.

13 апреля российский "Первый" канал решил не транслировать Евровидение из-за недопуска Юлии Самойловой на территорию Украины.