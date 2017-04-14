Киевские школьники собрали собственный 3D-принтер

В Киеве состоялась презентация 3D-принтера, созданного учениками УВК №141 "ОРТ" Киева. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
При этом себестоимость такого принтера вдвое меньше рыночной цены.
3D-принтер "КОРТ-1" может одновременно печатать довольно сложные модели двумя видами пластика. Над проектом в течение учебного года группа школьников в составе Елены Красновой, Артем Дихтяра, Филиппа Жук, Владислава Атаманчук и Артема Пинчук.
Себестоимость такого принтера составляет около 17,5 тыс. грн. Стоимость подобных принтеров на украинском рынке стартует от 30 тыс. грн.
Фото: УНИАН