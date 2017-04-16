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Христиане всего мира отмечают Пасху

Христиане всего мира отмечают Пасху
wolkonsky.com

Светлое Христово Воскресение - главный христианский праздник

16.04.17 262
14000

В воскресенье, 16 апреля, христиане отмечают величайший христианский праздник - Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

Пасха, а именно так издавна называли украинцы это особое воскресенье года, является древнейшим и самым главным христианским праздником всего богослужебного года и приурочена к Воскресению Иисуса Христа.

Христианская Пасха тесно связана с еврейской и дословно переводится как "прохождение мимо", напоминает Укринформ. Но если для иудеев Песах является символом освобождения от египетского рабства и обретением Земли Обетованной, то для христиан Пасха символизирует победу жизни над смертью, освобождение от бремени греха, переход из состояния несвободы в царство свободы и любви.

Согласно Евангелиям, после того, как Иисус пришел в Иерусалим, был предан и казнен на кресте, а затем похоронен в пещере преданными учениками - Он воскрес.

В Воскресный день, придя к Его гробу, женщины-мироносицы обнаружили, что место захоронения пустое. Зато увидели ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Вскоре одной из них явился Христос и сказал о Своем воскрешении. Радостная весть быстро разнеслась по Иерусалиму, а после - и по всей Иудее.

Именно поэтому в ночь на воскресенье во всех церквях совершается праздничная всенощная, кульминацией которой является торжественное шествие верующих вокруг храма с зажженными свечами, пасхальный звон и оповещение священником двухтысячелетней вести: "Христос воскрес!", на что паства радостно отвечает: "Воистину воскрес!". В конце происходит освящение куличей и крашенок (писанок), народ расходится по домам, осторожно неся зажженные пасхальные свечи и лакомства. Праздничную трапезу начинали со свяченого яйца и кусочка пасхи. Традиционным приветствием в эти праздничные дни были слова "Христос воскрес!", а отвечали "Воистину воскрес!", трижды целовались и обменивались яйцами.

Воскресение Христово испокон веков было праздником любви, мира, согласия и надежды. Дата этого праздника не является постоянной и в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, в соответствии со специальными правилами. В этом году празднование Пасхи у христиан восточного и западного обряда совпало.

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