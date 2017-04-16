Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой.
Видеопоздравление главы государства размещено на его странице в Facebook.
"Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья и твердой веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие", - говорится в его сообщении.
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"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, которые полегли за Украину. И особенно прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал Порошенко.