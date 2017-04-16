Украинские чиновники вычислили "индекс пасхального кулича"

Эксперты Минэкономразвития проанализировали динамику стоимости выпечки пасхального кулича в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Об этом Министерство экономического развития и торговли Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"В ходе исследования мы обнаружили, что выпекание кулича в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году. Цены почти на все ингредиенты выросли. Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашней кулича, поскольку доля сливочного масла составляет около 30% от стоимости. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки стабильности - уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм", - говорится в сообщении.

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МЭРТ отмечает, что "индекс кулича" не является официальным макроэкономическим показателем, не отображает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты - приблизительные, осуществленные на основе мониторинга Государственной службой статистики цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития.

В прошлом году стоимость выпекания домашнего кулича была на 33,9% выше, чем в 2015-ом.

Напомним, 16 апреля христиане всего мира празднуют Пасху.