Действо впервые прошло в самом центре города - на Дерибасовской

В центре Одессы в страстную субботу, 15 апреля, состоялось костюмированное действо – реконструкция крестного пути Иисуса на Голгофу. В уличном представлении, которое воспроизводит события двухтысячелетней давности, приняли участие более тысячи горожан и актеров, сообщает УНИАН.

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Впервые городские власти разрешили провести этот спектакль не на Молдаванке, а на центральной улице Дерибасовской.

"Голгофа" разместилась возле входа в Пассаж, а начался крестный ход с Екатерининской.

Без избиения Иисуса камнями обошлось, отмечают очевидцы масштабного действа.























Фото: УНИАН