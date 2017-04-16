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Главная » Общество » Фото В Одессе воссоздали Крестный путь Иисуса на Голгофу

Фото В Одессе воссоздали Крестный путь Иисуса на Голгофу

<span class="label red">Фото</span> В Одессе воссоздали Крестный путь Иисуса на Голгофу
Фото: УНИАН

Действо впервые прошло в самом центре города - на Дерибасовской

16.04.17 168
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В центре Одессы в страстную субботу, 15 апреля, состоялось костюмированное действо – реконструкция крестного пути Иисуса на Голгофу. В уличном представлении, которое воспроизводит события двухтысячелетней давности, приняли участие более тысячи горожан и актеров, сообщает УНИАН.

Впервые городские власти разрешили провести этот спектакль не на Молдаванке, а на центральной улице Дерибасовской.

"Голгофа" разместилась возле входа в Пассаж, а начался крестный ход с Екатерининской.

Без избиения Иисуса камнями обошлось, отмечают очевидцы масштабного действа.

Фото: УНИАН

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