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Главная » Общество » В Египте нашли мумии возрастом 3,5 тыс. лет

В Египте нашли мумии возрастом 3,5 тыс. лет

В Египте нашли мумии возрастом 3,5 тыс. лет
Фото: AFP

Гробницы прекрасно сохранились

19.04.17 19
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В некрополе Дра-Абул-Нага рядом с египетским Луксором археологи обнаружили шесть мумий в ярко расписанных деревянных гробах, окруженных тысячами погребальных статуэток. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщает местное министерство по древностям, возраст находки оценивается в 3500 лет - таким образом, находки относятся к эпохе Нового царства, которое как форма древнеегипетской государственности датируется археологами 1550-1069 годами до н. э.

Директор Луксорского бюро древностей Мостафа Вазири сказал журналистам, что захоронение в знаменитой Долине Царей из эпохи XVIII династии было известно уже в начале прошлого века, однако все это время археологи не могли найти вход в усыпальницу.

Министр по древностям Халед Энани заметил, что открытие представляет исключительную важность, поскольку гробницы прекрасно сохранились.

Среди тысячи погребальных фигурок - скульптуры из терракоты, дерева и керамики. Кроме того, рядом с ними найдены сосуды с различным тематическим орнаментом.

По словам ученых, Т-образная структура усыпальницы типична для Нового царства: придел могильного пространства ведет в прямоугольный зал с коридором и внутренней комнатой.

Археологи подчеркивают, что найденные мумии могут быть только началом: во внутренней комнате обнаружены более поздние захоронения, которые относятся уже к периоду XXI династии.

Дальше специалисты намерены определить причины смерти мумифицированных людей, а также их родовую принадлежность и обстоятельства их жизни.

Напомним, расположенная под Луксором на юге Египта Долина Царей с 1979 года была признана ЮНЕСКО Всемирным наследием.

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