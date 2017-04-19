Астероид JO25 входит в перечень космических объектов, потенциально опасных для жизни на Земле

К Земле приближается астероид JO25 шириной около полукилометра. В ночь на 20 апреля он приблизится к Земле на расстояние 1,8 млн километров (примерно пять дистанций от Земли до Луны). Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Это максимально близкое расстояние приближения подобного космического тела за последние 400 лет, уточнили в американском космическом агентстве NASA, хотя более мелкие космические тела регулярно пролетают мимо Земли и на более близком расстоянии.

Астероид JO25 не несет реальной угрозы планете, хотя и входит в перечень космических объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.

Если бы подобный астероид столкнулся с Землей, был бы полностью разрушен один из континентов, даже если бы астероид упал в океан, утверждают специалисты.

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Астероид будет лететь с рекордно высокой скоростью - около 33 километров в секунду, это около 120 тысяч километров в час.

В момент сближения с Землей астероид за счет его блестящей поверхности можно будет разглядеть даже в небольшие телескопы.