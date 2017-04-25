Маленькие радости. Как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми

С младенцем уже можно сходить в кино и ресторан, найти через приложение для смартфона места с пандусами и пеленальными столиками. Достичь большего мешают не только равнодушные чиновники, но и пассивные мамочки, которые попросту не знают своих прав

Среда, 10:30. В столичном кинотеатре "Планета Кино" начинается сеанс. Но у зрителей в руках не стаканы с попкорном, а грудные младенцы, игрушки и бутылочки с молоком. Ночной кошмар чайлдфри — сеанс для родителей с детьми — недавно стал реальностью и в Украине.

Впрочем, выглядит всё не так и страшно. Обычный фильм, стандартный кинозал, но в зале горит тусклый свет, звук немного тише, а между рядами прогуливаются мамы с малышами. Дети норовят попрыгать по креслу, усесться прямо на пол, знакомятся друг с другом, но в целом ведут себя довольно спокойно. Часть маленьких зрителей даже умудряется уснуть под шутки героев комедийного кино.

"Тихие сеансы" — новый тренд в Украине. Пока такую услугу предоставляют только два кинотеатра — "Планета Кино" и "Жовтень", но в будущем к ним присоединятся и другие. По крайней мере на это рассчитывают активные мамы и папы, объединяющиеся в Facebook-сообщества, чтобы отстаивать право на удовлетворение элементарных жизненных потребностей.

Трудности закаляют

Сеансы в кино, пеленальные столики в общественных местах, пандусы, удобный транспорт для детских колясок — то, что для Запада уже давно дело обычное, в Украине пока выглядит экзотикой.

"После закона, подписанного Бараком Обамой в октябре 2016 года, в США общественные мужские туалеты оборудуют пеленальными столиками. В то время, когда американские мужчины добились права на удобное и достойное выполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребёнком, мы в Украине продолжаем дискутировать, нужны ли нам эти удобства вообще", — сокрушается основатель ФБ-группы "Київ, дружній до батьків і малюків" Ольга Мирцало.

В Украине мама, выбравшись из дома с малышом, вынуждена изощряться в попытках сменить памперс ребёнку: в машине, в женском туалете, если позволяет погода — просто на коленях, сидя на лавочке, или прямо в коляске, традиционно ловя на себе осуждающие и недовольные взгляды прохожих. С кормлением в общественных местах похожая история.

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Причём неудобства терпят не только рядовые мамочки, но даже представители власти. "Неудобства в городе на каждом шагу, — признаёт народный депутат Украины, мама пятилетней дочери Анна Гопко. — Не в любой общественный транспорт можно легко попасть с коляской. Пандусы начали устанавливать только последние годы, но очень часто пользоваться ими просто опасно, потому что они слишком крутые".

С одной стороны, такая ситуация — это наследие Советского Союза, когда отдельно — ясли, садик и школа для детей, а отдельно — транспорт, работа и городская инфраструктура для взрослых, считает психолог Алина Котенко. "Но за годы независимости Украины семейные ценности стали фактически номинальными, — добавляет она. — Даже работодатели предпочитают не принимать мам с детьми. Постоянно транслируется скрытое послание: нам не нужны дети, пока они не выросли".

Украинские мамы с детства приучены терпеть, у них в генах заложено умение справляться со сложностями. А потому не возникает даже мысли о том, что им могут помочь. В итоге сами мамы часто не знают ни своих прав, ни того, что их можно и нужно защищать.

"Я недавно была в одном из ТРЦ Запорожья. Там есть лифт, пандус, детский магазин, туалет для людей с ограниченными возможностями и ни одного пеленального столика, — приводит пример Ольга Мирцало. — Когда я спросила, почему, оказалось, что за три года про столик спросил один человек — я. То есть мам это устраивает".

Медленный старт

Правда, ситуация начинает хоть и очень медленно, но всё же меняться. И прежде всего благодаря самим женщинам. Те же "тихие сеансы" появились в Украине благодаря заинтересованной маме — директору львовской "Планеты Кино" Оксане Хвалёвой, которая сейчас сама частично в декрете.

"Общаясь с мамочками, я обнаружила общую для всех проблему: нет развлечений. Многие мамы рано начинают показывать детям мультики, но от кино их отделяло несколько факторов — слишком громко и темно. Плюс окружающие не очень терпимы к маленьким проказникам", — рассказывает она. И "тихие сеансы", которые давно практикуют за границей, как раз дали возможность эти факторы убрать.

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На первый сеанс во Львове пришли около 20 мам с детками. Теперь их проводят регулярно. "Мы объявили, что в зал можно зайти с коляской, докупили пеленальный столик, памперсы, салфетки, пелёнки, — вспоминает Оксана Хвалёва. — Я сообщила о нашем опыте руководству сети, и было принято решение проводить такие мероприятия не только во Львове".

На одном из первых столичных сеансов побывала журналист и мама полугодовалого малыша Светлана Тучинская. "О сеансе узнала в Facebook — в группе мамочек. Понравился и мультик, и формат, и доброжелательное отношение персонала. Пятимесячный сын смотрел на экран, временами ел, временами дремал и на удивление спокойно себя вёл. Правда, в туалете не было пеленального столика, поэтому пришлось менять памперс прямо в зале", — делится впечатлениями она. В "Планете Кино" пеленальные столики по­обещали поставить.

С 15 марта сеансы для мам запустил и киевский "Жовтень". К детским сеансам в кинотеатре подошли основательно: игрушки на полу перед экраном, пеленальный столик в зале, микроволновая печь, места для колясок в холле. На первый сеанс в "Жовтне" пришли почти сто мам и пап с маленькими детьми.

"Чем больше будет мест, где комфортно с детьми, тем лучше, — говорит Ольга Мирцало, инициировавшая показы. — Тем более этот кинотеатр — в центре города, и мамам с колясками проще туда добраться. Мы подарили два столика и продолжаем собирать игрушки, чтобы детям во время сеансов было чем заняться".

С ресторанами та же история: пеленальные столики и комнаты для кормления с большей вероятностью появятся в заведении, которым руководит женщина-мать. "Рестораны — это частная собственность. Предоставлять ли удобства для мам, это их дело. К тому же многое зависит от формата", — поясняет актриса, ресторатор и мама двоих сыновей Даша Малахова.

В её ресторане Kartata Potata есть стульчики, столики, подгузники и специально обученные официанты, которые знают, как помочь маме с ребёнком. Дети здесь бегают между столиками. "Это наш формат, — говорит Даша Малахова. — Хотя я понимаю, что из-за этого лишаюсь части клиентов, которые могли бы, например, прийти на романтический ужин".

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Дети Льва

Ограничиваться кинотеатрами и ресторанами активные мамы не намерены. Пеленальные столики в торговых центрах и госучреждениях, пандусы, лифты для колясок, карта мест, дружественных к детям и родителям, — в разработке эти и ещё несколько проектов. Причём лидирует в их реализации не столица, а Львов.

"В Киеве мамы довольно пассивны. Знаете, почему наш самый успешный проект — кино? Потому что мы всё сделали сами. А там, где нужна помощь, многое тормозится", — с сожалением констатирует Мирцало.

Два раза она и её группа готовила проекты, под которые могли быть выделены бюджетные деньги. Один из них предполагал установку пеленальных столиков в туалетах госорганов и торговых центров.

"Этот проект набрал на сайте Киевсовета за 2,5 месяца 788 голосов из нужных 10 тысяч! Для сравнения: петиция по поводу Театра на Подоле [скандальное здание на Андреевском спуске в Киеве] за неделю собрала 6 тысяч".

Медленно, но развивается проект "Подари столик". Мам просят не выбрасывать ставшие ненужными пеленальные столики, а отдавать их в музеи, кинотеатры и ТРЦ. Постоянно наполняется карта мест, дружественных к детям. Ольга Мирцало призывает мам и пап присоединяться к инициативе, не только читать, но и наполнять карту рассказами о местах, где они бывают. Она надеется, что благодаря "тихим сеансам" об этой инициативе узнают как можно больше людей. И хотя пока прогнозы осторожные, после того, как информация о сеансах попала в СМИ, численность группы "Київ дружній" заметно увеличилась.

Во Львове такая группа существует несколько лет. Её тоже сформировали неравнодушные родители. От столичной она отличается тем, что уже переросла в общественную организацию, которую поддерживают местные чиновники и политики.

"Мы начинали с того, что решили наклейками отметить те заведения, где рады детям, — вспоминает одна из основательниц группы Кристина Одуха. — Сначала их было 20, потом всё больше и больше, поэтому мы решили создать интерактивную карту".

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Затем активисты выиграли бюджетное финансирование на строительство инклюзивной детской площадки, которая подходит для детей с ограниченными возможностями, создали карту львовских площадок. "Если где-то есть проблема, то власти реагируют и устраняют её максимум в течение двух недель", — поясняет Одуха. Организация занимается детскими клубами, роддомами, а сейчас вместе с горсоветом разрабатывает комплексную программу "Львів, дружній до дітей".

Вишенкой на этом торте стало мобильное приложение Friendly City, созданное программистом из Ивано-Франковска Игорем Романчуком. С его помощью на картах Львова и Ивано-Франковска можно отслеживать наличие и качество пандусов в общественных местах города — больницах, аптеках, магазинах, около банкоматов. Зелёный цвет означает, что здание полностью приспособлено для людей с особыми потребностями или мам с колясками. Жёлтый — что пандус в здании есть, но он не очень удобен. Красный предупреждает, что в дом невозможно попасть без посторонней помощи.

"Дружественную" группу по примеру Киева и Львова в ближайшее время собираются организовать в Виннице.

Вход разрешён

Нельзя сказать, что украинские чиновники полностью игнорируют проблемы мамочек. Но их инициативы порой сильно удивляют. К примеру, скверы на Оболони в Киеве планируют оборудовать специальными кабинками для переодевания детей. "Деревья и кусты в скверах будут высажены таким образом, чтобы защитить гуляющих от ветра и изолировать шум улиц, чтобы дети в колясках не просыпались от резких звуков", — добавляет идейный вдохновитель проекта Владислав Михайленко.

Идея вроде бы интересная, но возникает сразу несколько вопросов. Планируется, что ключи от таких домиков мамам грудничков будут выдавать представители социальных служб по месту проживания. А как быть мамам, которые просто приехали погулять на Оболонь? Почему выдавать ключи будут только мамам, а не папам? Ключи нужно будет брать перед каждой прогулкой или один раз и на пару лет? Как пользоваться кабинками зимой?

И только сами мамы знают, как и что нужно менять в первую очередь. "Все здания, учреждения, места общественного пользования необходимо строить или переоборудовать по принципу "универсального дизайна" — это когда всё в помещении, от входа и дверной ручки до выключателей, размещено так, чтобы человек любого возраста, с разными физическими возможностями и особенностями развития мог без дополнительных усилий находиться в этом помещении", — говорит Анна Гопко.

До такого уровня толерантного отношения к мамам Украине пока далеко. Но дело движется. "Тихими сеансами" заинтересовалась другие крупные сети кинотеатров. Есть интерес и со стороны рекламодателей: к примеру, в "Жовтне" дети будут пользоваться бесплатными подгузниками японского производства. В Киеве и Житомире появились группы мам, которые хотят внедрить опыт в кинотеатрах своих районов. Удобства для малышей появляются во всё большем количестве заведений, в том числе и культурных. Например, в уже упомянутом скандальном Театре на Подоле. Возможно, покажут тут и спектакли для мам с детьми.