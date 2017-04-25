Фокус предлагает читателям высказаться о том, должна ли Украина снабжать энергоресурсами оккупированные территории

В понедельник гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай объявил, что 25 апреля оккупированные районы Луганской области отключат от электроснабжения из Украины. На предприятии отметили, что за три года боевики «ЛНР» задолжали 5 млрд грн за поставленную электроэнергию.

Отключение состоялось в полночь вторника, при этом Луганск недолго оставался без света: теперь «ЛНР» получает электроэнергию из России. В ответ боевики отключили от энергии несколько сёл области, находящихся на территории, подконтрольной Украине.

Фокус предлагает читателям высказаться о том, должна ли Украина снабжать оккупированные территории энергоресурсами, выбрав те утверждения, с которыми они согласны.