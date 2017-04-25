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Главная » Общество » Опрос Обесточено. Должна ли Украина брать на себя энергоснабжение «ЛНР/ДНР»
<span class="label red">Опрос</span> Обесточено. Должна ли Украина брать на себя энергоснабжение «ЛНР/ДНР»
Фото: открытые источники

Опрос Обесточено. Должна ли Украина брать на себя энергоснабжение «ЛНР/ДНР»

Фокус предлагает читателям высказаться о том, должна ли Украина снабжать энергоресурсами оккупированные территории

25.04.17 1236
2000

В понедельник гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай объявил, что 25 апреля оккупированные районы Луганской области отключат от электроснабжения из Украины. На предприятии отметили, что за три года боевики «ЛНР» задолжали 5 млрд грн за поставленную электроэнергию.

Отключение состоялось в полночь вторника, при этом Луганск недолго оставался без света: теперь «ЛНР» получает электроэнергию из России. В ответ боевики отключили от энергии несколько сёл области, находящихся на территории, подконтрольной Украине.

Фокус предлагает читателям высказаться о том, должна ли Украина снабжать оккупированные территории энергоресурсами, выбрав те утверждения, с которыми они согласны.

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Должна ли Украина снабжать ОРДЛО энергоресурсами?
Должна ли Украина снабжать ОРДЛО энергоресурсами?
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