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Главная » Общество » Актеры "Игры престола" станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении

Актеры "Игры престола" станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении

Актеры "Игры престола" станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении
Кит Харингтон и Эмилия Кларк / Фото: Cinema a Dois

Главные герои сериала за каждый новый эпизод будут получать по $2,5 млн

26.04.17 44
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Пятеро актеров, исполняющих главные роли в сериале "Игра престолов", станут самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Британские актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Лина Хиди (Серсея Ланнистер), американец Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и датчанин Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заключили с телеканалом HBO новые контракты, согласно которым им будут выплачивать по два млн фунтов стерлингов ($2,5 млн) за эпизод.

Кроме того, актеры также будут получать проценты с трансляций сериала в 170 странах. Помимо этого, им заплатят за повторные показы предыдущих сезонов "Игры престолов".

Напомним, фэнтези-сериал "Игра престолов"выходит на канале HBO с 2011 года и насчитывает на сегодня шесть сезонов. На счету сериала 10 номинаций на премию «Эмми». Премьера седьмого, предпоследнего сезона, состоится 16 июля 2017 года. Литературной основой сериала стала серия книг американского писателя Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня".

 

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