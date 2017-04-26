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Главная » Общество » Шнуров попал в "чистилище" Миротворца

Шнуров попал в "чистилище" Миротворца

Шнуров попал в "чистилище" Миротворца
Сергей Шнуров \ Фото: НСН

Певец вместе со своей группой "Ленинград" в августе 2016 года выступал в оккупированном Крыму

26.04.17 4140
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Сайт "Миротворец" внес лидера российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова в раздел "Чистилище". Об этом сообщают Новости Донбасса.

Туда он попал как человек, который незаконно посетил оккупированный Крым. 

Отмечается, что  Шнуров и группа "Ленинград" выступили на музыкальном фестивале "Золотая балка" в Севастополе в августе 2016 года.

Напомним, сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. На нем публикуется информация о боевиках, российских оккупантах, их пособниках и прочих "агентах Кремля".

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