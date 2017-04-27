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Главная » Общество » Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских памятников

Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских памятников

Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских памятников
Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи / Фото РИА Новости

Это ответная мера на систематическое уничтожение украинских мест памяти в Польше

27.04.17 188
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Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов в Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном  пресс-службой института.

Говоря о демонтаже на польском кладбище надгробного памятника воинам УПА, указывается, что организаторы этих преступных действий назвали это "публичной акцией" и "первым легальным демонтажем нелегального памятника".

"Разрушение братской могилы воинов УПА в Грушовичах является 15-м по очереди актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, совершенным с 2014 года. Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польша не восстанавливает уничтоженные памятники. В то же время за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - говорится в заявлении.

В ответ на уничтожение украинских мест памяти в Польше и бездействие властей институт нацпамяти решил  приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

"Следовательно, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг. остаются нелегальными", - говорится в заявлении.

Также институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановлении предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине.

В то же время, институт готов к возобновлению сотрудничества с польскими партнерами сразу после открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти.

 

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