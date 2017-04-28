В Калифорнии открыли курсы изучения языков из "Игры престолов"

Калифорнийский университет в Беркли открыл летний курс, посвященный выдуманным языкам сериала "Игра престолов", передает 112 Украина со ссылкой на Mashable.

Курс получил название "Лингвистика "Игры престолов" и искусство создания языков". Он рассчитан на 40 слушателей и будет длиться шесть недель. За это время студенты смогут выучить выдуманные языки из сериала.

Отмечается, что обучать дотракийскому слушателей будет Дэвид Петерсон, один из авторов языков сериала.

"Студенты научатся создавать натуралистические языки и как можно более полно воспроизводить все особенности языков, существующих в реальной жизни", - добавил Дэвид Петерсон.

Напомним, фэнтези-сериал "Игра престолов"выходит на канале HBO с 2011 года и насчитывает на сегодня шесть сезонов. На счету сериала 10 номинаций на премию "Эмми". Премьера седьмого, предпоследнего сезона, состоится 16 июля 2017 года. Литературной основой сериала стала серия книг американского писателя Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня".