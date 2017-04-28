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Главная » Общество » Полет на Марс откладывается: NASA перенесло запуск сверхтяжелой ракеты SLS

Полет на Марс откладывается: NASA перенесло запуск сверхтяжелой ракеты SLS

Полет на Марс откладывается: NASA перенесло запуск сверхтяжелой ракеты SLS
Ракета SLS / Фото: NASA

Одна из причин - проблемы с поставкой сервисного модуля для космического корабля Orion

28.04.17 43
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Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) отложило первый запуск своей сверхтяжелой ракеты SLS на 2019 год. Об этом сообщает Spacenews со ссылкой на сотрудника администрации NASA Билла Герстенмайера, передает Укринформ.

"Мы согласны со Счетной палатой США, что ноябрь 2018 года - не самая лучшая дата готовности ракеты к запуску. Мы находимся в процессе создания новой цели в 2019 году", - сказал он.

По словам Герстенмайера, одной из причин задержки запуска ракеты стали проблемы с поставкой сервисного модуля для космического корабля Orion. Его должны были поставить еще в январе 2017 года, однако европейская сторона задержала передачу комплектующих. Герстенмайер уточнил, что для монтирования модуля необходимо около года, что и повлияло на планы запуска.

Решение относительно даты запуска SLS с кораблем Orion планируется принять до конца сентября.

Напомним, в марте прошлого года NASA заявило о начале первой фазы строительства будущей стартовой площадки для запуска ракетоносителей SLS и космических кораблей Orion, которые через 20-30 лет доставят первых марсонавтов на орбиту Красной планеты.

Согласно планам организации, первые люди должны ступить на поверхность красного соседа Земли уже в середине 2030-х. Как раз в этой программе и должны сыграть ключевую роль ракета SLS и корабль Orion.

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