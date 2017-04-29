Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец

Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец

Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец
Фото из открытых источников

Первые несколько недель пациенту предстоит провести в искусственной коме

29.04.17 115
0000

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо в интервью порталу OOOM рассказал подробности о первой в истории операции по пересадке головы человеку, передает N+1.

Канаверо впервые заявил о намерении пересадить голову парализованного человека на здоровое тело с мертвым мозгом в 2013 году. Для этого была создана международная коллаборация HEAVEN/GEMINI. Согласно планам, пациента должны подвергнуть глубокому охлаждению (до 15 градусов Цельсия), хирургически отделить голову от тела, подключив к аппарату искусственного кровообращения, и пересадить на заранее подготовленное тело донора, последовательно соединяя все анатомические структуры.

Чтобы обеспечить восстановление целостного спинного мозга, хирург намерен обработать его срезы полиэтиленгликолем (ПЭГ), который в лабораторных условиях продемонстрировал способность "склеивать" поврежденные клеточные мембраны, а также в течение восстановительного периода проводить электростимуляцию нервных волокон и действовать на них отрицательным давлением. Первые несколько недель пациенту предстоит провести в искусственной коме.

В 2015 году согласие на пересадку своей головы дал российский программист Валерий Спиридонов, парализованный в результате нейродегенеративного заболевания — спинальной мышечной атрофии. В начале января 2016 года директор Вьетнамо-германской больницы в Ханое Чинь Хонг Шон предложил провести трансплантацию в его учреждении, также рассматривался вариант проведения операции в Великобритании.

Теперь стало известно, что операция будет проводиться в Китае в ближайшие 10 месяцев. Ее проведут Серджио Канаверо и Сяопин Жэнь из Харбинского медицинского университета. Также Серджио Канаверо рассказал, что первым пациентом будет не Валерий Спиридонов, а гражданин КНР, но на данный момент на эту операцию есть несколько претендентов и окончательный выбор еще не сделан.

В прошлом году коллаборация HEAVEN/GEMINI сообщила об успехе экспериментов по восстановлению функций поврежденного спинного мозга у животных. В качестве подтверждения успеха авторы опубликовали видеозаписи мыши, крысы и собаки на разных стадиях восстановления. Кроме того, хирурги пересадили голову обезьяне, а недавно Серджио Канаверо и Сяопин Жэнь пересадили голову одной крысы к телу и голове другой, используя третью в качестве вспомогательной кровеносной системы при пересадке.

Стоит отметить, что в научном сообществе неоднозначно относятся к экспериментам Серджио Канаверо. Некоторые эксперты отказываются комментировать публикации итальянского нейрохирурга, а другие критикуют очевидные пробелы и слабые места в описании экспериментов, что не позволяет оценить правдоподобность проделанной работы.

Например, нейробиолог Джерри Сильвер обратил внимание на то, что публикация о собаке не содержит томографических или гистологических свидетельств того, что спинной мозг животного пересекли на заявленные 90%. Также Сильвер назвал данные об эксперименте с применением PEG-GNRs крайне скудными: "Не надо сообщать, что четыре из пяти животных утонули. Надо начать заново и увеличить размеры групп".

Ранее сообщалось, что для тренировки пациента перед пересадкой головы будет использоваться специальный стенд с очками виртуальной реальности, разработанный Inventum Bioengineering Technologies для коллаборации HEAVEN/GEMINI. С помощью жилета пациент повисает на раме и, таким образом, стоит в виртуальной реальности на виртуальных ногах — предполагается, что такой подход поможет пациенту заранее адаптироваться к будущему новому телу.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать ракБританский инженер предложил строить дороги из переработанного мусора1,5 миллиона детей до пяти лет в мире умирают, не получив необходимых прививок, - ЮНИСЕФ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7908
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7783
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4934
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5516
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1690
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2283
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2629
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1323
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1742
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 1288
  1. Завтра во всей Киргизии объявлен траур 2796 / 3099
  2. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 1823 / 2080
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 1323 / 1547
  4. Ле Пен не везет: и второй ее преемник оказался "подпорченным" 843 / 994
  5. ВМС Украины заявили о готовности применить оружие в ответ на провокации и диверсии 818 / 933
  6. В Донбассе военные ВСУ сбили беспилотник производства России 686 / 802
  7. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 586 / 651
  8. Британский инженер предложил строить дороги из переработанного мусора 499 / 556
  9. Китай предложил "единственно правильное" решение проблемы КНДР 461 / 3196
  10. На телеканале Ахметова жена Порошенко займется спортом 461 / 492
  1. Как победить Россию. Советы Маннергейма 8 / 111660
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 1547
  3. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 5 / 2080
  4. Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа 5 / 145
  5. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 5 / 1242
  6. В зоне отчуждения ЧАЭС начал работу биосферный заповедник 4 / 664
  7. Луценко рассказал, как Янукович отмывал деньги 4 / 262
  8. Ротшильды или Путин? Кто кого в борьбе за Францию 3 / 1365
  9. Завтра во всей Киргизии объявлен траур 3 / 3099
  10. Украина и Румыния будут вместе осваивать космос 2 / 423
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.