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Главная » Общество » Видео В MIT освоили печать гибкой мебели в геле

Видео В MIT освоили печать гибкой мебели в геле

<span class="label red">Видео</span> В MIT освоили печать гибкой мебели в геле
Фото: MIT

На печать гибкой дизайнерской столешницы ушло 28 минут

30.04.17 73
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Исследователи из Массачусетского технологического института совместно с производителем мебели Steelcase освоили 3D-печать крупных структур из эластичных материалов без дополнительных подпорок. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на портал designboom.

В подавляющем большинстве случаев 3D-печать сегодня представляет собой послойное построение объектов из твердых материалов. Для того, чтобы печатать структуры из эластичных материалов используется печать в геле — это относительно новый подход, и на сегодняшний день только несколько исследовательских групп демонстрировали примечательные результаты.

Для Steelcase инженеры из MIT построили 3D-принтер, который печатает гибкими полимерами в геле. При этом давление геля поддерживает материал при печати, поэтому нет необходимости в создании дополнительных поддержек, а экструдер может двигаться не только горизонтально, но и вертикально. Также благодаря отсутствию поддержек и прямой 3D-печати напечатанные структуры не требуют постобработки (например, сглаживания поверхности ацетоном), после завершения печати объект достаточно просто достать из геля.

Размеры принтера, по словам разработчиков, позволяют напечатать за один раз предмет мебели целиком, при этом за счет отказа от послойного моделирования предмета скорость печати на принтере многократно выше, чем на традиционных FDM-принтерах. Например, на печать гибкой дизайнерской столешницы ушло 28 минут. Авторы заметки на designboom отмечают, что принтер способен напечатать за 10 минут структуру, на производство которой традиционным 3D-принтером понадобилось бы около 50 часов. Правда, при этом не уточняется, о какой именно из традиционных технологий 3D-печати идет речь — вероятно, имеется в виду метод послойного наплавления (FDM).

Никакой точной информации о характеристиках принтера или используемых материалах не сообщается. Также неизвестно, будет ли технология использоваться в коммерческих целях — например, для массового производства мебели.

Печать в геле позволяет добиться интересных результатов и в других сферах. С помощью нового метода печати "гель-в-геле" ученым удалось напечатать на обычном 3D-принтере искусственные аналоги коронарных и бедренных сосудов, сердце и другие сложные биологические структуры, а другая группа исследователей смогла напечатать искусственную медузу с подвижными щупальцами.

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