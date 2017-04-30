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Главная » Общество » Видео Илон Маск показал концепцию подземных транспортных тоннелей

Видео Илон Маск показал концепцию подземных транспортных тоннелей

<span class="label red">Видео</span> Илон Маск показал концепцию подземных транспортных тоннелей
Илон Маск / Фото из открытых источников

В автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками на скорости до 200 км/ч

30.04.17 407
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Основатель SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск в рамках выступления на конференции TED рассказал подробности о своих планах по бурению тоннелей под землей. Об этом сообщает N+1.

Также Boring Company опубликовала ролик, наглядно демонстрирующий возможную схему работы транспортной системы.

Впервые о появлении The Boring Company стало известно в декабре 2016 года, когда Илон Маск анонсировал появление компании в своем Twitter: "Траффик сводит меня с ума, собираюсь построить тоннелепроходческую машину и начать копать…"

В феврале 2017 года Маск начал копать тестовую яму шириной 15 метров на парковке штаб-квартиры SpaceX и рассказал некоторые подробности о проекте. В частности, тогда стало известно, что концепция предполагает строительство до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться автомобили и скоростные поезда, в том числе Hyperloop.

Для испытаний The Boring Company приобрела тоннелепроходческую машину и 28 апреля ряд изданий сообщил о том, что комплекс доставлен на парковку SpaceX.

Как сообщал ранее Илон Маск, в его планы входит проведение испытаний и дальнейшее улучшение техники. Главный ограничивающий фактор современного строительства тоннелей это скорость проходки, поэтому Маск рассчитывает изучить принципы работы приобретенной машины и увеличить скорость проходки вплоть до 10 раз.

Теперь Илон Маск впервые наглядно показал, как именно может использоваться система транспортных тоннелей для транспортировки автомобилей.

Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележками, которые также будут выполнять роль лифта для сообщения тоннелей с поверхностью. В тоннелях не будет ограничения скорости, поэтому тележка с автомобилем сможет разгоняться вплоть до 200 километров в час.

Основатель Boring Company также отметил, что на данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени.

Судя по всему, представленная Маском концепция на сегодняшний день еще далека от реализации — даже при условии создания на порядок более быстрых тоннелепроходческих машин на постройку даже относительно небольшой сети подземных тоннелей могут уйти десятилетия.

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