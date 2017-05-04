Революция в голове. Как Открытый университет Майдана пытается изменить страну

Лидер Открытого университета Майдана Остап Стасив — о том, почему без гражданского образования страна не изменится, о важности ориентации в постиндустриальном мире и о том, почему онлайн-платформа ВУМ стремится помочь пользователю ответить лишь на два вопроса

Остап Стасив признаётся, что если бы ему за три месяца до ЕвроМайдана сказали, что он будет заниматься общественным образованием и гражданским сектором, он бы рассмеялся. В то время Остап защитил МВА по социальному предпринимательству в Киево-Могилянской бизнес-школе, у него был успешный социальный бизнес-проект по развитию громад и ОСББ. Но когда в начале декабря 2013-го стало очевидным, что протестное движение на Майдане набирает обороты, выпускники kmbs собрались, чтобы поговорить о том, чем могут помочь. "Кто-то воскликнул: а может, нужно учить? Да, нужно. Кто готов? Поднялось две руки — моя и Саши Стародубцева. Ну, раз готовы, делайте", — улыбается Стасив.

В те дни на Майдане уже нашлись люди, которые организовывали там лекции. Им предложили объединить усилия, откликнулась Юлия Кочерган и Роман Тычковский. Вскоре Юлия сказала, что есть возможность установить сцену. С Михайловской площади до Лядских ворот на Майдане сцена ехала почти двое суток. "Кто только ни бросался под колёса: эсбэушники, менты, титушки. Эти пару сотен метров от Михайловской площади ребята буквально прогрызались, — вспоминает Остап. — Бойцы самообороны подумали, что её устанавливают регионалы, пытались всё снести. Благодаря Саше Положинскому, лидеру группы "Тартак", сцена выстояла, он своим лицом выторговал право оставить её на Майдане, всем говорил: "Смотри на меня. "Тартак". Узнаёшь? Не трогай ребят, они свои". Приблизительно в те же дни мы договорились, что будем называться Открытым университетом Майдана (в украинской аббревиатуре ВУМ), потому что это было открытое пространство. Мне приятно, что за три года мы не изменили названию ни в сути, ни в ценностях".

После Майдана большинство организаторов ВУМ занялось реформированием страны. Юлия Тычковская-Кочерган стала сооснователем Bendukidze Free Market Center, Александр Стародубцев — руководителем департамента госзакупок и одним из тех, кто реализовал идею проекта ProZorro. Роман Тычковский основал Украинскую академию лидерства. "Я решил остаться в ВУМ, потому что для меня принципиально, чтобы он был тем двигателем, который помог бы пережить и реализовать изменения в стране, — говорит Остап. — Мы можем биться головой о стену со своими реформами до тех пор, пока не изменим в голове определённые сценарии мышления, поведения и видения. Пока мы не сможем выйти за рамки стереотипов, привычек, традиций, изменения не произойдут. Единственный инструмент для этого — образование. В миссии нашей организации мы написали: "революции должны происходить не только на площадях, но и в головах людей".

"Наша аудитория — это агенты изменений, люди, которые почувствовали необходимость изменений и пытаются их начать, и инициаторы — те, кто сказал себе, что пора начинать что-то делать, но пока не понял, что и как, и полез в Google искать ответы"

В феврале – марте 2014 года активисты ВУМ и "Диалогов на майдане" создали проект "Школа сознательного гражданина", за полтора года объехали с ним 26 городов, подталкивая их жителей к активным действиям. Остап приводит в пример Днепр, где после участия в программе активисты создали организацию "Гражданский контроль". Благодаря ей Днепропетровская область сейчас — номер один в стране по использованию ProZorro. В Луцке возник проект "Світ громад": двое парней создали настольную игру, позволяющую группе из 4-6 человек проиграть разные сценарии развития громад. "Эти парни увлекаются играми, знают игротехнику, они сделали феноменальную вещь: тут важно понимать, как играть по правилам и кто что должен сделать, но главное — насколько быстро вы поймёте, какой сценарий взаимодействия выбрать. Для школьников это наилучший способ чему-то научиться", — уверен Остап.

Летом 2014 года ВУМ ушёл в онлайн, начал работать над платформой и готовить дистанционные курсы, связанные с гражданским образованием. Цель — расшевелить сотни тысяч украинцев, которые почувствовали готовность изменить свою жизнь, делая при этом страну удобной для себя.

Три инструмента

Судя по названиям курсов, вы концентрируетесь на направлениях, стимулирующих гражданскую активность.

— Мы сконцентрированы на формировании и развитии гражданских компетенций, в этом наша фишка. Мы никогда не будем учить макроэкономике, истории или, например, айтишников. Этим занимаются другие, слава Богу, таких проектов уже много. Однако ты можешь быть хорошим историком или уметь хорошо считать, но при этом не сформироваться как гражданин.

Есть три инструмента, которые могут формировать гражданина. Первый — персональное развитие. Меняя себя, вы изменяете ближайшее окружение, затем всё расходится дальше, как круги на воде. И здесь возникает следующая составляющая — предпринимательские навыки. Причём предприимчивость — это не про то, умеешь ли ты зарабатывать деньги. Это про то — умеешь ты продать идею или нет, умеешь договориться или нет, способен ли ты посмотреть на интересы среды и найти соответствие этим интересам. Однако хороший предприниматель, как правило, притягивает и деньги. Представьте маму, которая счастлива иметь двойню или троих детей погодков. В какой-то момент уход за ними превращается в рутину, включается система — уже без разницы, столько детей — двое или пятеро, она справится со всеми. И вот однажды такая мама выходит во двор и видит двух соседок, работающих в дорогих офисах, у которых нет времени на то, чтобы уделять своим детям достаточно внимания. Она предлагает им: "Давайте я днём буду забирать ваших детей к себе, вы сможете сосредоточиться на работе. Я обеспечу вашим и своим детям внимание и уход, а вы создадите условия для того, чтобы дети развивались и имели всё необходимое для этого". Речь не идёт о создании детсада, это про то, что человек может увидеть интересы других людей, понять, каким образом они совпадают с его интересами, и совместить их: мама сможет получить лучшие условия для своих детей и при этом поможет соседям.

Третья составляющая — развитие громад как явления, в котором можно взаимодействовать и развиваться. Это три ключевых направления, в которые мы закладываем понятие компетенции.

Что это такое?

— Для себя мы это определили очень просто — понимание контекста мира. В эту широкую компетенцию входят умение мыслить, слушать, умение быть предприимчивым, умение контролировать власть и взаимодействовать с ней, умение зарабатывать социальный капитал. Это социальный капитал — умение из воздуха зарабатывать деньги, которые поднимают громады на экономические вершины — таких примеров даже в Украине достаточно, я уже не говорю о мире. Сейчас, например, мы готовим курс "креативное мышление", оно очень важно, потому что мы живём в нематериальном, постиндустриальном мире. Это умение и готовность контролировать и взаимодействовать с органами власти. Мы в проекте определили для себя восемь ключевых гражданских компетенций, в ближайшем будущем они будут интерактивно представлены на платформе дистанционного гражданского образования ВУМ online.

Какими качествами должен обладать гражданин?

— Он должен быть способным брать на себя ответственность, быть готовым к изменениям и способным отстаивать свои интересы и интересы громады. А для этого необходимо компетентно владеть многими вещами или как минимум быть готовым учиться. Поэтому открытость к знаниям, изменениям — это один из ключевых элементов, о которых мы говорим.

Почему вы считаете, что прослойке активных и думающих граждан нужна ваша помощь?

— Множество людей сегодня спрашивают у Google: как мне решить такую-то проблему? Например, ОСББ. Приняли закон, и у людей возникла масса вопросов. Наш опыт показывает, что люди, которые чувствуют необходимость перемен, как правило, оказываются перед выбором, что именно нужно предпринять. Спрашивая себя, что они могут сделать, они либо идут в Google, либо ищут совета у друзей. В большом городе это сработает. А в маленьком?

Идея ВУМ в том, чтобы мы были доступны каждому гражданину Украины, потому и пошли в онлайн. Мы принципиально бесплатны и никогда не будем платными в части вопросов гражданского образования. Потому что в идеале ещё в старших группах детсадов дети должны вбирать в себя эти компетенции с помощью воспитателей или учителей. Но нам нужно для начала учителей сделать гражданами, в головах ещё очень много Совка.

"Каждому студенту мы поможем ответить на два ключевых вопроса: где моё место в мире и какой вид деятельности приносит мне максимальное удовлетворение. Без ответов на них ты останешься бойцом диванной сотни, ждущим, чтобы кто-то пришёл и что-то сделал"

Знаете, когда нас спрашивали, кто наша целевая аудитория, мы долго думали, можно ли её измерить классическими маркетинговыми категориями — мужчина/женщина, возраст, интересы. Оказалось, что это невозможно. Тогда мы решили, что наша аудитория — это агенты изменений, люди, которые почувствовали необходимость изменений и пытаются их начать, и инициаторы — те, кто сказал себе, что пора начинать что-то делать, но пока не понял, что и как, и полез в Google искать ответы. Я понимаю, что нужно научить хотя бы 10% населения.

У вас на сайте поставлена цель — 500 тысяч слушателей.

— Да, это приблизительно 1% населения — та сила, которая не позволит стране откатиться назад.

Однако пока зарегистрировалось менее 10 тысяч человек. Не кажется ли вам ваша цель слишком амбициозной?

— Нет. Мне неинтересно работать с лёгкими целями, интересно, когда цель очень амбициозна и даже кажется невозможной. Сейчас мы растём со скоростью около 100 зарегистрированных пользователей в день. Это очень хороший показатель, ещё полгода назад мы не могли на него рассчитывать. Более того, мы активно инвестируем своё время и знания в расширение аудитории, мы работаем, например, с EdCamp, учителями, подразделениями и проектами Министерства образования, активно сотрудничаем с общественными организациями, понимаем, что у нас есть устойчивый качественный рост.

Какова численность прослойки общества, которая может быть вашей аудиторией?

— Это точно минимум 1% населения.

Насколько это влиятельная сила?

— Это средний класс, активные жители, члены тех или других сообществ. Они не стесняются задавать вопросы, хотят разбираться в том, что их интересует, и не боятся выходить с этим в публичное поле.

Мы за последние три года пережили качественный волонтёрский взрыв. В стране много волонтёров, но при этом многие из них считают, что, помогая армии, они выполнили свою задачу и поэтому в ближайшее время больше не стоит их беспокоить. Но мы часто забываем, что твоя собственность и ответственность не начинается с порога квартиры, она начинается с твоего парадного, придомовой территории, улицы, города, страны — это вопрос личного масштабирования. Часто люди сводят своё волонтёрство к какой-то границе — я отдал свою лепту, не трогайте меня до следующего раза. Задача — пояснить, что это непрерывный процесс. У Валерия Пекаря, преподавателя курса "Интегральная динамика. Эволюция мышления" на ВУМ online, есть хорошая фраза: "у Бога нет других рук, кроме наших".

Волшебный пендель

Три года назад вы говорили: мы решили создать интеллектуальную платформу, которая привлекала бы людей на Майдан и давала бы ответ на вопрос, что мы будем делать, когда победим. Теперь вызовы изменились, изменился ли ответ?

— По факту у нас ни революция, ни контрреволюция не победили, мы погрязли в болоте, в котором барахтаемся, пытаемся куда-то пойти, что-то получается, но очень медленно, прикладывается много усилий, но результат скромный. Однако, глядя на успехи других, мы часто забываем одну вещь: некоторые страны, нации, общества шли к этому поколениями, а мы переживаем то, что они проживали поколениями, за пару лет и при этом хотим видеть тот же результат.

Однако вы правы — вызовы изменились. Раньше стоял вопрос, почему я вышел на Майдан, что я буду делать после того, как всё станет таким, как я бы хотел, стоял вопрос — если мы победим Януковича, что дальше? Теперь нужно задавать себе вопрос, комфортно ли мне живётся в этой стране, доволен ли я тем, где и как я живу? Поэтому перед ВУМ стоит задача — научить людей понимать эти контекстные вещи, дать им достаточное количество знаний, что поможет предпринимать какие-то шаги более качественно, и, возможно, быстрее. Если хотите, ВУМ — это такой волшебный пендель, заставляющий сделать первый шаг. Я иногда читаю отзывы людей: несколько месяцев назад начал обучение на ВУМ или на каком-то другом ресурсе, то ли это спортивный интерес, то ли мне понравилось, но я уже прошёл 25 курсов и хочу ещё, потому что получаю ответы, понимаю, что могу что-то изменить.

Более того, мы пошли дальше и "Школу сознательного гражданина", которую возили по регионам, недавно запустили в виде комплексной онлайн-программы. Вы не просто заходите на курс, а знакомитесь с программой, в которой есть обязательный перечень курсов. И таких программ будет несколько. Например, хочешь разобраться в вопросах энергоэффективности или управления, вот тебе комплексные программы об этом. То есть постепенно мы будем все эти вещи формировать в пакеты, давать людям многогранные разносторонние ответы, потому что заинтересованы учить не чему-нибудь одному.

На самом деле мы лишь даём инструменты, а каждый сам формирует карту видения своего будущего или деятельности, которой хочет заняться. Единственное, каждому студенту мы поможем ответить на два ключевых вопроса: где моё место в мире и какой вид деятельности приносит мне максимальное удовлетворение. Всё остальное — вопрос техники: поступишь ты в университет, станешь предпринимателем, освоишь йогу или пойдёшь на курсы по IT или бухгалтерии. Но без ответов на эти вопросы ты останешься бойцом диванной сотни, ждущим, чтобы кто-то пришёл и что-то сделал.

Вы сами проходили какие-то курсы?

— Конечно.

Чему научились?

— Я научился тщательно и осторожно относиться к своим убеждениям. Могу перефразировать: научился уважать мнения других, потому что даже находясь в кругу единомышленников, ты можешь сталкиваться с тем, что у них другая позиция. Выбор за тобой: либо ты как лидер всех задавишь — "будет так, как я сказал", либо попробуешь построить систему, в которой все мы станем равными партнёрами и будем искать взаимодействие с возможностью противовесов. Например, недавно мы создали наблюдательный совет ВУМ, у которого есть право влиять на решения лидера. Потому что без системы противовесов организация неустойчива.

Вы раздумываете над программой "Школа сознательного чиновника". Вам не кажется, что это несколько отдаёт идеализмом?

"Мы можем стать свидетелями того, что некоторые профессии просто исчезнут, и тогда возникает вопрос к этим людям — они будут утраченным поколением или сумеют быстро переучиться?"

— Нет. Смотрите, вы имеете любую институцию — государственную или местного самоуправления. Она зависит от двух факторов — людей и от того, как построена система. Сегодня мы ломаем систему, меняем правила игры, однако люди быстро адаптируются. Здесь возникает вопрос как минимум качественного отбора, как максимум — правильного формирования запроса общества. Нужно иметь какие-то инструменты по типу публичного договора между кандидатом или чиновником и гражданским обществом. Вот есть программа, состоящая, например, из десяти модулей: о ценностях, о законах, о проектном менеджменте, о моральности принятия решений, об электронных системах влияния и т. д. Если кандидат получает эти знания, он подписывает с нами договор о том, что он точно знает, что его ждут вот такие трудности, такие соблазны, вот такие ожидания от него у общества, и вот так оно будет с ним бороться, если тот нарушит договор.

Но качественные люди хотят и жить достойно, а госслужба, как правило, не даёт возможности легального приемлемого заработка.

— Ну, во-первых, вы забываете о том, что в процессе реформирования есть проекты, позволяющие иметь хорошую зарплату, не везде, конечно, но они есть, это выравнивается. Во-вторых, сегодня много людей пошли в чиновники не из-за денег, а потому, что если сейчас они не сделают эту работу, в будущем им придётся эмигрировать. Я ВУМ занимаюсь, потому что хочу жить в этой стране, фактически формирую её под себя. Я вижу, что таких людей становится больше.

Может быть, это звучит несколько пафосно, но я уверен, что Украина сейчас — единственная площадка, где происходят изменения и социальные эксперименты, которых нигде больше нет. Неслучайно философ и политический экономист Фрэнсис Фукуяма стал профессором Украинского католического университета. Он видит то, что ему интересно понять, изучить и описать. Мы с вами являемся пространством, на котором происходят процессы, каких человечество до сих пор не знало. Возможно, они не очень масштабные, но они точно есть. Поэтому я вижу перспективу в том, что мы делаем, в этом есть смысл.

Учить людей учиться

Онлайн-образование набирает популярность. Если тренд сохранится, как это скажется на образовательной отрасли в ближайшие годы?

— Изменится роль учителя. Говоря "учитель", я имею в виду не школьного преподавателя, а статус. Интернет обеспечит доступ ко всему. Думаю, в Украине существенно будет расти изучение языков, в частности, английского — мы на пороге того, что страна заговорит по-английски. В будущем доступ к знаниям потребует значительно меньше инструментов, чем сейчас. Мне кажется, что от изучения методик, принципов — два плюс два равно четыре — мы перейдём к рефлексии, принципу фасилитационного обучения. Теперь не нужно ходить в школу, чтобы тебе на доске что-то написали, достаточно посмотреть ролик в интернете, а потом прийти к учителю и задать ему вопросы, если они возникли.

Нужно ли добиваться официально статуса для образовательных онлайн-платформ?

— Это уже происходит. Мы все активно работаем с Министерством образования, конкретно мы — меньше, потому что занимаемся гражданским образованием, хотя нам важно, чтобы оно вошло в школу как неотъемлемая часть учебной программы. Но, например, коллеги из Prometheus и EdEra работают над созданием альтернативных программ, хотят реализовать принцип перевёрнутого класса, чтобы дети учились дома, а в школе рефлексировали и развивались, чтобы обучение происходило через дискуссию. Вообще кейсовый метод, метод примеров — наилучший для обучения, сторителлинг, например. Вот чем должны овладеть учителя, а научиться считать сегодня можно с помощью мобильного телефона.

За ХХ столетие человечество наработало столько же информации, сколько за предыдущие 5 тысячелетий. Есть такой закон Мура, который гласит, что все носители памяти, мощности и так далее удваиваются в течение какого-то времени. Представьте себе, что примерно в 2050 году, исходя из этого закона, информация, накопленная человечеством, будет полностью обновляться за 24 часа, и когда мы будем осваивать, скажем, космос, измерять это нужно будет не годами, а месяцами или неделями. Поэтому нужно учить людей учиться, формировать готовность принимать такой объём информации.

Я был уверен, что мне никогда не понадобится математика, пока не попал в бизнес-школу, где пришлось учить математический анализ и статистику. А сейчас себя спрашиваю: "Слушай, ты полный гуманитарий. Может, пора осваивать программирование? Ведь через пару десятков лет мы всё будем решать кодом". Появятся новые профессии, у нас, кстати, есть об этом курс "Построение карьеры", интересный как раз в этом контексте. Дмитрий Савочкин, один из основателей нашей общественной организации и HR в огромной международной компании, сделал курс о том, как быстро может изменяться мир профессий и как мы должны быть готовы к этому, чтобы остаться на плаву, быть качественными элементами общества.

Будущие поколения станут адаптивными, а что будет с нами, с нашими профессиями? Мы станем придатком, который должен будет обслуживать андроидов, когда они поломаются, или мы должны быть эффективными членами общества, быть полезными, учитывая безумную конкуренцию, которую создаст искусственный интеллект или роботы? Мы можем стать свидетелями того, что через 5–10 лет некоторые профессии просто исчезнут, и тогда возникает вопрос по этим людям — они будут утраченным поколением, которое не сможет реализоваться, или мы к этому подготовимся и сумеем быстро перепрофилироваться, переучиться?

Сегодня успех наших изменений зависит от качественных собственников государства — сознательных и эффективных граждан.