В Украину прибыло уже более 400 участников и членов команд Евровидения-2017

По состоянию на вторник, 2 мая, в Украину прибыло более 400 участников и членов команд конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Отметим, что в Украину уже прибыло почти 400 участников и членов команд "Евровидение-2017". Больше всего участников пограничники оформили в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Еще одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново", что на Одесщине", - говорится в сообщении.

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Только в течение минувших суток в Украину прибыло более 160 участников и членов команд конкурса.

Первые участники конкурса прибыли в Украину еще 29 апреля. Уже 30 апреля, стартовали репетиции.

Напомним, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме, выступив с песней "1944" о трагедии крымскотатарского народа.

Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая.