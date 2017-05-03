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Главная » Общество » Генсек ООН призвал мировых лидеров защищать свободу СМИ
Генсек ООН призвал мировых лидеров защищать свободу СМИ
Антониу Гутерреш / Фото из открытых источников

Генсек ООН призвал мировых лидеров защищать свободу СМИ

3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы

03.05.17 16
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании накануне Всемирного дня свободы прессы призвал мировых лидеров защищать свободу масс-медиа. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Необходимо, чтобы лидеры защищали свободу СМИ. Без этого нам не покончить с засильем дезинформации. Но также необходимо, чтобы за право на правду выступал каждый из нас", - заявил глава ООН.

Антониу Гутерреш отметил, что представители медиа часто подвергаются серьезным рискам, чтобы мир узнал правду, чтобы предоставить слово самым обездоленным людям в опасных местах. Из-за этого работники СМИ нередко становятся жертвами гнусной клеветы и сексуального насилия, их арестовывают, калечат и даже убивают.

Гутерреш призвал не допускать таких ситуаций. 

"Если мы будем защищать журналистов, то их репортажи смогут изменить этот мир", - отметил глава ООН.

Напомним, Всемирный день свободы прессы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные этому дню.

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