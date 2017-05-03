Госкино запретило ранее анонсированный показ российского сериала

Государственное агентство по вопросам кино и телевидения отказало в выдаче прокатного удостоверения российскому сериалу "Танкист". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

По его словам, правообладатели пытались представить российский фильм как белорусский.

"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", - написал Ильенко.