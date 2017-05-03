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Главная » Общество » Госкино запретило ранее анонсированный показ российского сериала

Госкино запретило ранее анонсированный показ российского сериала

Госкино запретило ранее анонсированный показ российского сериала
Фото из открытых источников

Правообладатели пытались представить российский фильм как белорусский

03.05.17 1075
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Государственное агентство по вопросам кино и телевидения отказало в выдаче прокатного удостоверения российскому сериалу "Танкист". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

По его словам, правообладатели пытались представить российский фильм как белорусский.

"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", - написал Ильенко.

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