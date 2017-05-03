В Киеве нашли древнеегипетскую мумию

В фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника найдена настоящая древнеегипетская мумия. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Речь идет о нескольких экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, затем находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский Лавре. Несколько десятков лет эти предметы находились в фондохранилище и только теперь были найдены.

Мумию в Киево-Печерском заповеднике обнаружил археолог Сергей Пивоваров.

Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов - погребальных сосудов для внутренних органов.