5 мая в Украине вводится в оборот и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях Укрпочты марка №1555 "Джамала" с изображенной на ней победительницей Евровидения-2016. Об этом сообщается на сайте Укрпочты.
Почтовая марка была выпущена тиражом 200 000 экземпляров, формат марки ‒ 33 на 30 мм, номинал ‒ 4 грн. На марке изображено фото народной артистки Украины Сусаны Джамаладиновой (Джамалы) с автографом певицы.
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