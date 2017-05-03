Французские борцы с корридой опубликовали ролик, в котором вместо быка против тореадора сражается юркий ящеротазовый динозавр — и погибает.
"Думаете, это — практика другой эпохи? Нет, это происходит сейчас", - заявляют защитники природы.
На экране место умирающего динозавра занимает бык. Французские активисты из организации FLAC решили бороться с жестоким развлечением с помощью компьютерной анимации.
В конце ролика — призыв подписать петицию о запрете боев с быками на территории Франции; активисты рассчитывают заручиться поддержкой кого-нибудь из участников президентской гонки во Франции.