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Главная » Общество » Видео Борцы с корридой смоделировали бой с динозавром

Видео Борцы с корридой смоделировали бой с динозавром

<span class="label red">Видео</span> Борцы с корридой смоделировали бой с динозавром
Фото: YouTube

Так они призывают подписать петицию о запрете боев с быками на территории Франции

03.05.17 64
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Французские борцы с корридой опубликовали ролик, в котором вместо быка против тореадора сражается юркий ящеротазовый динозавр — и погибает.

"Думаете, это — практика другой эпохи? Нет, это происходит сейчас", - заявляют защитники природы.

На экране место умирающего динозавра занимает бык. Французские активисты из организации FLAC решили бороться с жестоким развлечением с помощью компьютерной анимации.

В конце ролика — призыв подписать петицию о запрете боев с быками на территории Франции; активисты рассчитывают заручиться поддержкой кого-нибудь из участников президентской гонки во Франции.

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