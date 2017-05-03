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Главная » Общество » Фото / Видео Астрономы запечатлели космическое "цунами"

Фото / Видео Астрономы запечатлели космическое "цунами"

<span class="label red">Фото / Видео</span> Астрономы запечатлели космическое "цунами"
Космическое "цунами" / Фото: nasa.gov

Огромную волну, в два раза крупнее Млечного Пути, обнаружили в скоплении Персея

03.05.17 74
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Астрономам NASA с помощью радиотелескопа Chandra удалось снять космическое "цунами" из горячего газа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на NASA.

Огромную волну, в два раза крупнее Млечного Пути, обнаружили в скоплении Персея.

Скопление Персея находится на расстоянии около 240 миллионов световых лет от Земли, большая часть материи в нем имеет газообразную форму.

Волна сформировалась несколько миллиардов лет тому, а температура газа настолько высока, что он источает рентгеновское излучение.

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