Огромную волну, в два раза крупнее Млечного Пути, обнаружили в скоплении Персея

Астрономам NASA с помощью радиотелескопа Chandra удалось снять космическое "цунами" из горячего газа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на NASA.

Огромную волну, в два раза крупнее Млечного Пути, обнаружили в скоплении Персея.

Скопление Персея находится на расстоянии около 240 миллионов световых лет от Земли, большая часть материи в нем имеет газообразную форму.

Волна сформировалась несколько миллиардов лет тому, а температура газа настолько высока, что он источает рентгеновское излучение.