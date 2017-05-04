Из внутреннего уха живого человека почти невозможно извлечь образцы тканей, поэтому этот орган сложно изучать и лечить

В медицинской школе университета штата Индиана из стволовых клеток вырастили ткани внутреннего уха человека. Статья об этом опубликована в журнале Nature Biotechnology, кратко ее пересказывает портал Science Daily, передает Популярная механика.

Для этого ученые воспользовались техникой выращивания "трехмерной культуры". Обычно культуру стволовых клеток высаживают на плоскости или в пористом трехмерном каркасе, задающем структуру будущей ткани или органа, как делали ученые, выращивающие внешнюю часть уха на целлюлозной ячеистой сетке высушенных яблок.

А в университете Индианы стволовые клетки группируют в сферические кластеры и помещают их в вязкий раствор, где шарики клеток плавают в толще жидкости. Когда на них в строго определенном порядке воздействуют комбинациями сигнальных молекул, разных на каждом этапе развития клетки, они превращаются в то, что нужно ученым — в данном случае, клетки тканей внутреннего уха.

Трехмерная культура дает больше связей между клетками, чем обычная двумерная, а подвешенное в жидкости состояние больше напоминает то, в котором клетки пребывают во время формирования внутреннего уха у эмбриона, поэтому и результат должен быть более натуралистичным.

В выращенной из стволовых клеток капсуле обнаружились волосковые клетки — рецепторы слуховой системы, без которых человек теряет слух, а также клетки-сенсоры, которые улавливают изменение положения тела, и отдельные нервные клетки.

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Из внутреннего уха живого человека почти невозможно извлечь образцы тканей, поэтому этот орган сложно изучать и лечить. Но теперь у ученых появятся искусственные клетки, на которых можно тестировать новые способы лечения.

Волосковые клетки внутреннего уха под электронным микроскопом