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Фото Человеческое внутреннее ухо вырастили из стволовых клеток

<span class="label red">Фото</span> Человеческое внутреннее ухо вырастили из стволовых клеток
Волосковые клетки внутреннего уха / Фото: XVIVO, Barcroft USA

Из внутреннего уха живого человека почти невозможно извлечь образцы тканей, поэтому этот орган сложно изучать и лечить

04.05.17 29
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В медицинской школе университета штата Индиана из стволовых клеток вырастили ткани внутреннего уха человека. Статья об этом опубликована в журнале Nature Biotechnology, кратко ее пересказывает портал Science Daily, передает Популярная механика.

Для этого ученые воспользовались техникой выращивания "трехмерной культуры". Обычно культуру стволовых клеток высаживают на плоскости или в пористом трехмерном каркасе, задающем структуру будущей ткани или органа, как делали ученые, выращивающие внешнюю часть уха на целлюлозной ячеистой сетке высушенных яблок.

А в университете Индианы стволовые клетки группируют в сферические кластеры и помещают их в вязкий раствор, где шарики клеток плавают в толще жидкости. Когда на них в строго определенном порядке воздействуют комбинациями сигнальных молекул, разных на каждом этапе развития клетки, они превращаются в то, что нужно ученым — в данном случае, клетки тканей внутреннего уха.

Трехмерная культура дает больше связей между клетками, чем обычная двумерная, а подвешенное в жидкости состояние больше напоминает то, в котором клетки пребывают во время формирования внутреннего уха у эмбриона, поэтому и результат должен быть более натуралистичным.

В выращенной из стволовых клеток капсуле обнаружились волосковые клетки — рецепторы слуховой системы, без которых человек теряет слух, а также клетки-сенсоры, которые улавливают изменение положения тела, и отдельные нервные клетки.

Из внутреннего уха живого человека почти невозможно извлечь образцы тканей, поэтому этот орган сложно изучать и лечить. Но теперь у ученых появятся искусственные клетки, на которых можно тестировать новые способы лечения.

Волосковые клетки внутреннего уха под электронным микроскопом

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