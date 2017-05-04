Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали и успешно испытали ракетный двигатель, напечатанный из пластика на 3D-принтере. Об этом сообщает Популярная механика.

Технология трехмерной печати позволяет упростить производство сложных деталей. Оборудование для 3D-печати из металлического порошка стоит очень дорого, поэтому инженеры пытаются приспособить для печати деталей обычные и относительно доступные принтеры.

Двигатель инженеров MIT на 100% сделан из пластика и работает на твердом ракетном топливе.

Для первого запуска разработчики использовали низкоэнергетическое топливо, до полного сгорания которого напечатанный двигатель успешно проработал несколько секунд. На выходе из сопла реактивная струя достигла сверхзвуковой скорости, а корпус почти не получил повреждений — реактивная струя лишь оплавила несколько миллиметров пластика.

На пике горения топлива давление на выходе из сопла составило чуть более 3,5 атмосфер, после чего, на протяжении четырех секунд после пика, давление падало.

Для повторного запуска был использован тот же корпус, но теперь уже с высокоэнергетическим топливом. Корпус выдержал и второй запуск, но по причине оплавленного сопла реактивная струя не смогла достичь сверхзвуковой скорости.