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Европейский вещательный союз может ввести санкции против России и Украины

Европейский вещательный союз может ввести санкции против России и Украины
Франк-Дитер Фрайлинг / Фото из открытых источников

Обе страны нарушили устав организации

04.05.17 490
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В Европейском вещательном союзе (EBU)заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса. Об этом сказал председатель оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, пишет УНИАН со ссылкой на Heute.

По его словам, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но не допустила представительницу России.

"С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это является нарушением устава. За нарушение устава предусмотрены санкции", - сказал Фрайлинг.

Нарушением со стороны РФ является то, что представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года.

В то же время Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты.

"Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа, отзыва спонсорского финансирования, к отстранению от участия в конкурсе на срок до трех лет", - сказал он.

Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное сообщение будет сделано уже после проведения Евровидения 12 июня.

Напомним, 22 марта СБУ запретила певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, въезд в Украину сроком на три года.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

В Европейском вещательном союзе предложили российскому Первому каналу организовать телемост, через который будет транслироваться выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на конкурсе Евровидение в Киеве.

23 марта российский "Первый канал" отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии певицы Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.

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