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Высокое напряжение. Как будут развиваться политика и международные отношения в ближайшие годы
Фото: УНИАН

Высокое напряжение. Как будут развиваться политика и международные отношения в ближайшие годы

Технологический прогресс даёт жителям Земли всё новые и новые возможности. В то же время мир станет куда более сложным и опасным, чем когда-либо прежде. И произойдёт это уже в ближайшие пять лет

Милан Лелич - 08.05.17 63
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Бесконечные внутриполитические скандалы оставляют украинцам мало времени для того, чтобы следить за общемировой повесткой дня. А если кто и обращает внимание на то, что происходит за рубежом, то интересуется в первую очередь "вкусными", но бессмысленными историями вроде личной жизни кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона, а не анализирует мировые тренды. Между тем Украина, особенно после начала российской агрессии, является частью глобализированного мира, и мировые процессы в конечном счёте окажут непосредственное влияние на будущее каждого украинца. Если и дальше замыкаться в своём маленьком мирке с его героями, предателями, войнами и перемириями, то наша страна и её граждане по-прежнему будут оставаться не субъектами, а лишь объектами в руках мировых игроков.

Фокус предлагает ознакомиться с основными тезисами доклада Национального разведывательного совета США "Глобальные тренды: парадокс прогресса", посвящённого тому, как будут развиваться политика и международные отношения в мире в ближайшие пять лет. Такой прогноз впервые был опубликован в 1997 году и с тех пор выпускается каждые четыре года. За это время в анализе глобальных трендов американские разведчики ещё ни разу не ошиблись.

1

Напряжённость внутри стран и между ними вырастет

В ближайшие пять лет уровень напряжённости в мире будет самым высоким со времён холодной войны, это коснётся всех регионов мира. Эра доминирования США близится к концу, нарушаются правила, которые предотвращали конфликты и защищали права человека, что даёт новые возможности Китаю и России. Политическая власть во многих странах ослабнет под влиянием популизма. Граждане всё активнее станут добиваться от своих властей порядка и благополучия внутри своих стран, тогда как международная обстановка не будет располагать к этому. Это поощрит локальные и негосударственные агрессивные группы, в первую очередь террористов и организованную преступность. Одновременный рост напряжённости и внутри стран, и в отношениях между ними, умноженные на растущую террористическую угрозу, приведёт к тому, что следующие годы станут временем "глобального беспорядка".

2

Глобальный кризис приведёт к усилению миграции

Невысокие темпы экономического роста сохранятся. Крупные экономики столкнутся с сокращением количества рабочей силы и слабым ростом производительности труда. Они до сих пор не восстановились после глобального экономического кризиса, не решили проблемы госдолга, падения спроса и сомнений своих граждан относительно глобализации. Начиная с 1990 года число людей, живущих в крайней бедности, сократилось, в первую очередь в Азии, но рост благосостояния повысит их запросы и беспокойство о будущем. Сейчас низкий экономический рост угрожает увеличением бедности в развивающихся государствах и усиливает напряжение среди жителей развитых стран. Население последних будет стареть дальше, количество людей трудоспособного возраста сократится, в отличие от бедных стран Африки и Южной Азии, многие из которых останутся "хронически молодыми". Поскольку именно в этих странах не прекращаются внутренние конфликты, в том числе с использованием оружия, количество мигрантов и беженцев в мировом масштабе продолжит расти и дальше.

3

Разрыв между богатыми и бедными странами усилится

Быстрый прогресс ускоряет темпы изменений в мире и создаёт новые возможности, но усугубляет различия между победившими и про­игравшими в нём странами и социальными группами. Автоматизация и искусственный интеллект меняют отрасли экономики быстрее, чем система управления может к ним адаптироваться. Роботы и компьютерные системы занимают места рабочих, что будет угрожать развитию бедных стран. Расширение "интернета вещей" создаст новые риски в сфере безопасности. Новые технологии в сфере финансов, цифровые валюты и технологии блокчейновых платежей изменят рынок финансовых услуг, что снова поднимет вопросы безопасности ключевой финансовой инфраструктуры.

4

Государства столкнутся с новыми вызовами

Разрыв между деятельностью властей и ожиданиями граждан, умноженные на сообщения о коррупции и скандалы в верхах, приведёт к росту недоверия и поляризации в обществе. Из-за этого, а также из-за заморозки уровня доходов во многих странах государственным властям будет всё сложнее выполнять свои обязанности. Уровень доверия к ним станет падать и дальше, всё большую популярность приобретут идеи о том, что "власть имущие не думают о простых людях". В этих условиях политика властей будет становиться всё более ситуативной, направленной на решение внезапно возникающих новых проблем. Увеличится число государств со смешанной демократически-авторитарной моделью управления. Обостряющиеся различия между ведущими державами усложнят международное сотрудничество и принятие решений, вместо компромиссов топ-страны всё чаще будут прибегать к праву вето, а перспективы реформы Совбеза ООН остаются туманными.

5

Природа конфликтов изменится

Новые технологии и геополитические изменения повлияют на способы разрешения конфликтов, в том числе военным путём. Негосударственные группировки вроде террористов, повстанцев, хакеров и организованной преступности будут получать всё более широкий доступ к современным вооружениям, в том числе оружию массового поражения. Увеличится количество несостоявшихся государств (failed states), обладающих развитой технологической базой, которая окажется в руках деструктивных организаций. Вместо прямого вооружённого столкновения начнут всё чаще применяться методы удалённых атак с использованием высокоточного оружия, беспилотников, роботизированных систем. В мире станет больше "серых зон", где черта между мирным и военным временем размыта, а традиционные методы управления конфликтами не работают.

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