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Главная » Общество » Российский художник-акционист получил политубежище во Франции

Российский художник-акционист получил политубежище во Франции

Российский художник-акционист получил политубежище во Франции
Петр Павленский / Фото: Фокус

Петр Павленский известен резонансными художественным акциями с политическим подтекстом 

04.05.17 99
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Известный своими громкими политическими акциями российский художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Об этом рассказала его адвокат Доминик Бейрётер Минков, передает Русская служба ВВС со ссылкой на FP.

"Художник и его жена получили статус политического беженца", - сказала адвокат.

Адвокат подтвердила эту информацию в своем Facebook, написав: "Прекрасный день... Убежище предоставлено".

Напомним, о том, что Павленский со своей соратницей Оксаной Шалыгиной уехали во Францию, чтобы избежать преследования по обвинению в сексуальном насилии, стало известно в середине января.

В насилии Павленского обвинила актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина. Сам художник свою вину отрицает и называет обвинения политическим заказом.

Павленский известен своими резонансными художественным акциями с политическим подтекстом.

В ноябре 2013 года он разделся и прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади в Москве, назвав это "метафорой апатии" и "политической индифферентности" российского общества.

В феврале 2014 года он участвовал в акции "Свобода" в Петербурге, где из автомобильных покрышек соорудили баррикаду, после чего подожгли.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь главного здания ФСБ на Лубянки в рамках акции "Угроза", после чего был арестован и отправлен под стражу.

В июне 2015 года Мещанский районный суд Москвы признал художника виновным по статье о повреждении культурного наследия и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей (8 тысяч долларов). В октябре Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов художника.

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