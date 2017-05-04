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Главная » Общество » SpaceX отправит первый спутник для обеспечения Интернета на Земле через два года

SpaceX отправит первый спутник для обеспечения Интернета на Земле через два года

SpaceX отправит первый спутник для обеспечения Интернета на Земле через два года
Илон Маск / Фото: washingtonpost.com

 Почти 4,5 тысячи спутников выведут на орбиту до 2024 года

04.05.17 256
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Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск планирует отправить в космос в 2019 году первый из своих 4425 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета на Земле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNBC.

В ноябре 2016 года компания изложила планы по размещению 4425 спутников в космосе Федеральной комиссии по связи. Но в документе не было подробных сведений о сроках.

Компания начнет тестирование самих спутников, запуск одного прототипа до конца этого года, а второй - в течение первых месяцев 2018 года.

SpaceX начнет свою кампанию запуска полноценного спутника в 2019 году. Остальные же спутники будут запущены поэтапно до 2024 года. Планируется, что 4425 спутников будут работать в 83 орбитальных плоскостях на высотах от 1110 до 1325 км.

SpaceX утверждает, что США отстают от других развитых стран в области широкополосной скорости и ценовой конкурентоспособности, в то время как многие сельские районы не обслуживаются традиционными интернет-провайдерами. Сателлиты компании будут обеспечивать сеть в космосе, которая сможет обеспечивать высокие скорости широкополосного доступа без необходимости в кабелях.

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