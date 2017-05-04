SpaceX отправит первый спутник для обеспечения Интернета на Земле через два года

Почти 4,5 тысячи спутников выведут на орбиту до 2024 года

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск планирует отправить в космос в 2019 году первый из своих 4425 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета на Земле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNBC.

В ноябре 2016 года компания изложила планы по размещению 4425 спутников в космосе Федеральной комиссии по связи. Но в документе не было подробных сведений о сроках.

Компания начнет тестирование самих спутников, запуск одного прототипа до конца этого года, а второй - в течение первых месяцев 2018 года.

SpaceX начнет свою кампанию запуска полноценного спутника в 2019 году. Остальные же спутники будут запущены поэтапно до 2024 года. Планируется, что 4425 спутников будут работать в 83 орбитальных плоскостях на высотах от 1110 до 1325 км.

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SpaceX утверждает, что США отстают от других развитых стран в области широкополосной скорости и ценовой конкурентоспособности, в то время как многие сельские районы не обслуживаются традиционными интернет-провайдерами. Сателлиты компании будут обеспечивать сеть в космосе, которая сможет обеспечивать высокие скорости широкополосного доступа без необходимости в кабелях.