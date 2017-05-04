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Главная » Общество » Обнаружен новый вид динозавров с ассиметричными перьями

Обнаружен новый вид динозавров с ассиметричными перьями

Обнаружен новый вид динозавров с ассиметричными перьями
Реконструкция Jianianhualong tengi / Иллюстрация: Xing Xu et al / Nature, 2017

Возраст останков - около 125 миллионов лет

04.05.17 33
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Китайские палеонтологи обнаружили окаменелые останки нового перистого динозавра. Он получил название Jianianhualong tengi и стал первым представителем клады троодонтид, обладающим ассиметричными перьями, что считается важным шагом адаптации к полету. Благодаря новой находке стало понятно, что этот шаг, по-видимому, произошел гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор. Описание нового вида представлено в опубликовано в Nature, передает N+1.

Средне-верхние юрские и нижнемеловые отложения Западного Ляонина и прилегающих к нему территорий за последние годы оказались кладезем окаменелых останков динозавров. Изучение обнаруженных среди них представителей клады манирапторов, в которую входят троодонтиды, крайне важно для понимания происхождения современных птиц.

Анатомическое строение Jianianhualong tengi относит его к переходной группе между троодонтидами с длинными и короткими передними конечностями. Размер его, по-видимому составлял чуть более метра в длину, а вес — около двух с половиной килограмм. Возраст его останков — около 125 миллионов лет.

Оперение нового вида оказалось похожим на оперение представителей Microraptor, Anchiornis и Archaeopteryx. Перья на обоих парах конечностей у него были длинные, а на хвосте они были расположены подобно листьям (вайям) папоротника. Полученные данные свидетельствует о том, что оперение такого типа было широко распространено среди древних троодонтид. Ассиметричные перья, также обнаруженные у нового вида в хвостовой части, уже описывали раньше у микрорапторовых дромеозавров, но среди троодонтид их наличие показано впервые.

Перья не обязательно служили всем динозаврам для полета. Они могли способствовать улучшению аэродинамических характеристик их передвижения по земле, помогать лучше прыгать и планировать, или вовсе использоваться "для красоты" в брачных ритуалах. Однако появление ассиметричных перьев, по всей видимости, было одним из важных эволюционных шагов, ведущих к появлению способности летать.

Фото останков нового вида и его нарисованная схема с отмеченными костями

Иллюстрация: Xing Xu et al / Nature, 2017

 

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