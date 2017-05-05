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Главная » Общество » Аромат розмарина улучшает память у детей, - ученые

Аромат розмарина улучшает память у детей, - ученые

Аромат розмарина улучшает память у детей, - ученые
Розмарин / Фото из открытых источников

Самая большая разница в результатах испытуемых была замечена в тесте на запоминание случайной последовательности слов

05.05.17 22
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Марк Мосс и Виктория Эрл из Университета Нортумбрии выяснили, что аромат эфирного масла розмарина может значительно улучшить кратковременную память у детей. Отчет об исследовании был представлен 4 мая 2017 года на ежегодной конференции Британского психологического общества в Брайтоне, передает N+1.

В своем прошлогоднем исследовании Марк Мосс доказал, что аромат эфирного масла розмарина позитивно влияет на когнитивные навыки людей пожилого возраста. Чтобы более подробно описать это явление, исследователь попытался выявить подобный эффект у детей школьного возраста.

В общей сложности в эксперименте принимали участие 40 детей в возрасте от 10 до 11 лет. Марк Мосс и Виктория Эрл подготовили 20 комнат, в которых в течение десяти минут распыляли масло розмарина, и 20 комнат без запаха. В каждую из них исследователи поместили по ребенку, который проходил игровые задания, проверяющие уровень развития когнитивных способностей, — комплекса познавательных навыков, которые мы используем для рационального познания мира и взаимодействия с ним. Среди заданий были задания на проверку объема рабочей памяти, способность к прогнозированию, логике и отбору ценной информации.

Дети, которые решали задания в ароматизированных комнатах, показали заметно более высокие результаты. Самая большая разница в результатах была замечена в тесте на запоминание случайной последовательности слов. Исследователи предложили провести широкомасштабные испытания ароматических веществ в образовательных учреждениях Великобритании.

Результаты ранее проведенных авторами анализов крови людей, обильно вдыхавших пары масла розмарина, показали, что в их плазме присутствует значительно больше 1,8-цинеола, но пока это не объясняет, почему и как розмарин оказывает такое действие на работу памяти.

Следует отметить, что эксперимент был проведен только одной группой исследователей на довольно маленькой выборке добровольцев, из-за чего вероятность воспроизведения его результатов невелика.

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