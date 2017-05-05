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Главная » Общество » Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии

Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии

Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии
Рыба-топорик / Фото: SEFSC Pascagoula Laboratory; Collection of Brandi Noble, NOAA/NMFS/SEFSC

Когда на боковую сторону рыбы падает свет, то значительная его часть рассеивается

05.05.17 1656
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Ихтиологи выяснили, как рыбам-топорикам удается скрываться от хищников. Их чешуя способна рассеивать свет с помощью особенной двухслойной структуры, благодаря чему их плохо видно как у поверхности воды, так и на большей глубине. Помимо этого, эта структура позволяет направлять часть света вниз и излучать его через фотофоры, делая рыб незаметными и с этой стороны. В результате даже прямой свет от люминисцентных органов хищников не позволяет им обнаружить этих рыб. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, передает N+1.

Топориковые рыбы живут в глубоких океанических водах. Представители рода Argyropelecus, которые были объектом данного исследования, обладают серебристой окраской и большими телескопическими глазами, направленными вверх. Ночью они поднимаются близко к поверхности воды, на глубину около 50-100 метров, поедая там мелких ракообразных и других рыб, а днем опускаются обратно, на глубину около 3600 метров. На брюхе у них расположены фотофоры, биолюминисцентные органы, которые имеют камуфляжную функцию — когда они светятся, то снизу рыбы становятся менее заметными на фоне светлого неба. Похожие органы есть, например, у светлячкового кальмара и у известных своим жужжанием рыб-мичманов.

Кожа топориковых рыб внешне напоминает неполированную сторону алюминиевой фольги, но при ближайшем рассмотрении представляет собой сложную композитную решетку из чешуек, являющихся субволновыми диэлектрическими структурами. Поверхностный слой содержит диэлектрические чешуйки, прямоугольные в поперечном сечении, а более глубокий слой — эллиптические. Клетки этих чешуек вытянуты вдоль спинно-брюшной оси рыбы.

Ученые провели ряд экспериментов, освещая лазерными лучами чешую рыб, а также, для сравнения, хорошо отражающие поверхности вроде алюминия и спектралона. Выяснилось, что когда на боковую сторону рыбы падает свет, то значительная его часть рассеивается, уходя в дугу параллельно передне-задней оси рыбы, вне зависимости от исходного угла падения. В результате, если смотреть на рыбу в воде, то одновременно как будто бы видишь воду и перед рыбой и за ней, а сама рыба пропадает. Кроме того, часть падающего света рассеивается вниз через сложную двулучепреломляющую структуру кожи и излучается из брюшных фотофоров. Такая система обеспечивает надежный камуфляж одновременно при солнечном излучении и при освещении чужими биолюминесцентными органами, которые весьма распространены у глубоководных хищников.

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