"Родные" - это фильм о жизни людей из одной семьи, на мировоззрение которых повлияли современные события в Украине

Главный приз 13-го Crossing Europe Film Festival Linz получила украинская документальная лента режиссера Виталия Манского "Родные". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на продакшн-компанию 435 Films.

"Родные" - это фильм о жизни людей из одной семьи, семьи режиссера, которые имеют общую историю, общее воспитание, но на мировоззрение и самоидентификацию которых повлияли современные события в Украине.

"Победа такого личного для меня фильма является чем-то чрезвычайным. Словно наградили не мой фильм, а всю мою жизнь. Конкурс был действительно очень большим, в лентах-конкурентах поднималось много общеевропейских проблем, в частности - беженцев. Однако победа картины с такой интимной интонацией - большое событие и для меня, и для всей Украины", - прокомментировал свой триумф режиссер Виталий Манский.

Продюсер фильма Анна Паленчук отметила, что это первая награда, которую получил этот фильм. Она подчеркнула важность этой победы на фоне евроинтеграционных процессов в Украине.

Премьера документального фильма "Родные" состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2016 году. Затем фильм побывал на международных кинофестивалях в Канаде, Латвии, Эстонии, Голландии, Германии, Великобритании, Бразилии. В Украине премьера прошла 2 февраля 2017 года.

Фильм был поддержан Государственным агентством Украины по вопросам кино.