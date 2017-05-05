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Главная » Общество » Фото В киевской Лавре показали древнеегипетские мумии крокодила и человека

Фото В киевской Лавре показали древнеегипетские мумии крокодила и человека

<span class="label red">Фото</span> В киевской Лавре показали древнеегипетские мумии крокодила и человека
Фото: LIGA.net

Предположительно, экспонаты попали в Киев во второй половине ХІХ века

05.05.17 1399
2000

В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике представили коллекцию египетских древностей, в которую входят мумии крокодила и человека. Об этом сообщает LIGA.net.

Также в коллекции - две крышки древнеегипетских саркофагов.

Предположительно, экспонаты попали в Киев во второй половине ХІХ века. По одной из версий, они находились в частных коллекциях епископа Порфирия Успенского, а также Богдана и Варвары Ханенко.

В 20-х годах прошлого века коллекция попала в Лавру, в Музей культуры и быта. Коллекции этого музея с 1926 года принадлежали заповеднику, в котором с 1931 года открылся отдел Музей истории религии. Еще в 60-70-е годы мумии из коллекции выставлялись в лаврских пещерах, вместе с мощами святых, использовались в атеистической пропаганде и экспонировались на многочисленных выставках.

Коллекция была обнаружена в Киево-Печерском заповеднике в начале 2017 года во время сверки музейных фондов. Пока неизвестно, где она будет экспонироваться, так как для ее хранения должны быть созданы особые условия. Коллекцию будут исследовать специалисты. Возможно, экспонатам потребуется реставрация. 

Сокровища Древнего Египта в Киево-Печерской Лавре

Фото: LIGA.net

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