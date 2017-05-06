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Главная » Общество » Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету

Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету

Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету
Getty images

Земля с каждым годом становится все нестабильнее

06.05.17 236
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Люди должны колонизировать другую планету в течение ближайших 100 лет, иначе они столкнутся с угрозой исчезновения. Об этом заявил известный британский физик Стивен Хокинг, передает УНИАН со ссылкой на CNBC.

"С изменением климата, астероидными ударами, эпидемией и ростом численности населения наша собственная планета становится все нестабильнее", - говорится в сообщении.

До этого он прогнозировал, что человечество может исчезнуть через 1 тыс. лет, но сейчас, по его словам, ситуация изменилась, поэтому людям стоит поторопиться.

"Хотя вероятность катастрофы на планете Земля в нынешнем году может быть достаточно низкой, она становится почти стопроцентной в ближайшие тысячу, 10 тысяч лет. К тому времени мы должны переселиться на другие звезды, поэтому катастрофа на Земле не будет означать конец человеческой расы", – заявил физик тогда.

Напомним, всемирно известный британский физик Стивен Хокинг собирается отправиться в космос.

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