Нищук назвал слухами информацию о возможной дисквалификации Украины от участия в Евровидении

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что информация о возможной дисквалификации Украины на 3 года от участия в Евровидении из-за скандала c российской участницей от РФ - "только слухи". Об этом глава Минкульта заявил в интервью Eurovision.ua, передает Украинская правда.

"Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года - только слухи. Мы не имеем никаких официальных писем, чтобы об этом говорить", - заявил Нищук.

Министр культуры в очередной раз заявил, что Украина отказала представительнице РФ во въезде на свою территорию на законных основаниях.

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"Украина - открытая мультикультурная страна, однако ситуация с представительницей РФ на Евровидении - это очевидная провокация. И здесь все заранее понимали, что есть конкретные законы Украины. Мы находимся фактически в состоянии войны. В каждой стране есть закон, и вопрос закона не обсуждается. Поэтому мы сделали все так, как того требовал закон", - пояснил он.

Напомним, 22 марта СБУ запретила певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, въезд в Украину сроком на три года.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

В Европейском вещательном союзе предложили российскому Первому каналу организовать телемост, через который будет транслироваться выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на конкурсе Евровидение в Киеве.

23 марта российский "Первый канал" отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии певицы Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.