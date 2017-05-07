У "Игры престолов" могут появиться четыре спин-оффа

Никаких подробностей о проектах пока нет

Телеканал НВО заключил с четырьмя сценаристами соглашения о разработке спин-оффов сериала "Игра престолов", сообщает Медуза со ссылкой на Variety.

Никаких подробностей о проектах пока нет. Как сообщили на телеканале, они будут исследовать разные эпохи обширной и богатой вселенной Джорджа Р. Р. Мартина.

Представитель HBO сказал, что телеканал будет ждать столько времени, сколько потребуется сценаристам, и оценит проекты, когда появятся сценарии.

Над проектами будут работать Макс Боренштейн ("Годзилла" 2014 года, "Конг: Остров черепа"), Джейн Голдман (фильмы Marvel из серии Kingsman и "Люди Икс"), Карли Рэй ("Безумцы") и Брайан Хелгеленд ("Секреты Лос-Анджелеса", "История Рыцаря", "Легенда").

Рэй и Голдман будут сотрудничать с Джорджем Р. Р. Мартином, автором книг "Песнь льда и пламени", по которым снят "Игра престолов". Продюсеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс будут участвовать в проектах, но не в качестве авторов.