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Главная » Общество » У "Игры престолов" могут появиться четыре спин-оффа

У "Игры престолов" могут появиться четыре спин-оффа

У "Игры престолов" могут появиться четыре спин-оффа
Из открытых источников

Никаких подробностей о проектах пока нет

07.05.17 118
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Телеканал НВО заключил с четырьмя сценаристами соглашения о разработке спин-оффов сериала "Игра престолов", сообщает Медуза со ссылкой на Variety.

Никаких подробностей о проектах пока нет. Как сообщили на телеканале, они будут исследовать разные эпохи обширной и богатой вселенной Джорджа Р. Р. Мартина.

Представитель HBO сказал, что телеканал будет ждать столько времени, сколько потребуется сценаристам, и оценит проекты, когда появятся сценарии.

Над проектами будут работать Макс Боренштейн ("Годзилла" 2014 года, "Конг: Остров черепа"), Джейн Голдман (фильмы Marvel из серии Kingsman и "Люди Икс"), Карли Рэй ("Безумцы") и Брайан Хелгеленд ("Секреты Лос-Анджелеса", "История Рыцаря", "Легенда").

Рэй и Голдман будут сотрудничать с Джорджем Р. Р. Мартином, автором книг "Песнь льда и пламени", по которым снят "Игра престолов". Продюсеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс будут участвовать в проектах, но не в качестве авторов.

 

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