В Украине 8-9 мая пройдут дожди, местами с грозами. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на ближайшие дни.

В понедельник, 8 мая, осадки пройдут во всех без исключения регионах страны. Холоднее всего днем будет на западе - там температура составит от +11 до +19, в остальных частях Украины воздух прогреется до +25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине с начала года уже утонули 160 человек

9 мая дождливо будет во всех областях, кроме Закарпатской. В Донецкой, Луганской и Запорожской возможны грозы. Температура днем на западе и севере - от +8 до +14, в остальных областях - до +17.

В столице и в понедельник, и во вторник пройдут дожди, температура от +17 до +19 и от +11 до +13 соответственно.

Погода 8 мая / Источник: Укргидрометцентр

Погода 9 мая / Источник: Укргидрометцентр