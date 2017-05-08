Украинский фильм стал призером престижного кинофестиваля в США

В документальном фильме "Борщ" рассказывается о "необычных людях", которые приехали во Львов со спектаклем

Фильм львовских режиссеров Александра и Дарины Балабай стал призером на юбилейном 50-м фестивале в Хьюстоне WorldFest в категории "Этика и культура". Об этом говорится в официальном релизе режиссеров.

В документальном фильме "Борщ" речь идет о "необычных людях", которые приехали во Львов со спектаклем. "Необычные люди" - так режиссеры назвали лиц с особыми потребностями. В съемках принимали участие люди с ДЦП, в инвалидных колясках и сопровождающие их волонтеры. Во время общения с этими людьми было собрано много материала, создана параллельная креативная сюжетная линия и смонтирован фильм.

"Борщ" - не единственная работа Александра и Дарины Балабай. Среди других работ режиссеров - видео о Львове и Западной Украине. Также в их активе есть документальный фильм "Скажи брррум или черная будка", который рассказывает о крупнейшем в мире фотопортретном проекте "Добрые фото Львова". Этот фильм также принимал участие во многих международных фестивалях.

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Напомним, WorldFest - старейший фестиваль независимого кино и видео в мире и третий по значимости в Северной Америке после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Фестиваль стал конкурсным с 1968 года. Был основан титулованным режиссером и продюсером Хантером Тоддом для поддержки независимых режиссеров.