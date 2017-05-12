Боярский попал в "чистилище" Миротворца

Сайт "Миротворец" внес известного российского актера и музыканта Михаила Боярского в раздел "Чистилище".
В список Миротворца он попал за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в оккупированном Крыму.
В частности, 11 марта 2014 года Боярский подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и в Крыму.
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Напомним, российского певца Григория Лепса добавили в черный список сайта "Миротворец".