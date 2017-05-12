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Главная » Общество » Боярский попал в "чистилище" Миротворца
Боярский попал в "чистилище" Миротворца
Михаил Боярский / Фото: PopKult

Боярский попал в "чистилище" Миротворца

Актер поддержал российскую агрессию и незаконно посещал оккупированный Крым  

12.05.17 404
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Сайт "Миротворец" внес известного российского актера и музыканта Михаила Боярского в раздел "Чистилище". 

В список Миротворца он попал за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в оккупированном Крыму.

В частности, 11 марта 2014 года Боярский подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Украине и в Крыму.

Напомним, российского певца Григория Лепса добавили в черный список сайта "Миротворец".

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