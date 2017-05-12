Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » В Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации из-за вируса Зика
В Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации из-за вируса Зика
Вирус Зика переносят комары рода Aedes / Фото: bubblear.com

В Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации из-за вируса Зика

Количество случаев заражения упало на 95%

12.05.17 21
0000

Власти Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в 2015 году с началом эпидемии вируса Зика. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии.

Пик эпидемии прошел: по сравнению с прошлым годом количество случаев заражения упало на 95%. В период с января по апрель прошлого года в стране было зарегистрировано более 170 тысяч случаев заражения, а за первые четыре месяца нынешнего года - около восьми тысяч.

Меры по борьбе с вирусом в Бразилии еще некоторое время сохранятся, в частности в Бразилии продолжат бороться с комарами-разносчиками болезни.

Напомним, в прошлом году Всемирная организация здравоохранения также вынесла Бразилию из списка стран, ситуация в которых представляет угрозу глобальной катастрофы. Вирус уже получил распространение как в Латинской Америке, где случаи заражения зафиксировали примерно в 20 странах, так и в других регионах.

Вирус Зика был впервые обнаружен в Бразилии в 2015 году в штате Баия. Примерно у 80% зараженных болезнь никак себя не проявляет, что сильно затрудняет своевременную диагностику. Однако вирус опасен для беременных женщин, так как вызывает у новорожденных синдром микроцефалии - они рождаются с очень маленькими головами.

Согласно исследованию бразильских ученых, в общей сложности в районах, находящихся под угрозой эпидемии Зика, проживают 2,2 миллиарда человек. ВОЗ признала вирус глобальной угрозой. Вакцины от него до сих пор нет.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Бразилии протестующие против пенсионной реформы захватили здание минфинаНа Украину надвигается эпидемия кори, - МинздравВ Киеве количество заболевших гриппом и ОРВИ опять увеличилось

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9634
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14502
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11783
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6062
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3625
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4049
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4450
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3676
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 3835
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3214
  1. ГП "Антонов" изменит форму собственности 3945 / 4349
  2. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 1935 / 3094
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 1527 / 2035
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1436 / 1654
  5. Соцсети отреагировали на перл Захарченко о "технологиях инопланетян" 985 / 1148
  6. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 983 / 1630
  7. Криворожские металлурги и шахтеры требуют зарплаты по 1 тысяче евро 911 / 1094
  8. Украина окончательно развелась с Россией, - Порошенко 880 / 1066
  9. В центре Николаева ночью прогремел мощный взрыв 876 / 985
  10. Климкин в Вашингтоне пообщался с Трампом и Пенсом 804 / 879
  1. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 31 / 3094
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 16 / 1654
  3. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины 15 / 808
  4. ГП "Антонов" изменит форму собственности 12 / 4349
  5. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 9 / 1630
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 65459
  7. Бесстрашно жить. Как повысить доверие украинцев к страхованию 5 / 307
  8. Она – Гонтарева - уходит 5 / 599
  9. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 5 / 10520
  10. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 5 / 4049
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.