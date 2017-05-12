Bentley выпустит для веганов автомобиль из грибов и медуз

Автомобильная компания Bentley начинает разрабатывать для отделки салонов своих автомобилей искусственную кожу, созданную на основе протеина, грибов и медуз. Об этом сообщает Auto Express со ссылкой на директора по дизайну Bentley Штефана Зилаффа, передает Русская служба ВВС.

Это решение принято, чтобы угодить запросам покупателей-веганов.

"Вы не сможете продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану. Мы разговаривали с такими потребителями в Калифорнии и услышали, чего бы они хотели от наших автомобилей, - рассказал Зилафф. - Вскоре мы представим Bentley с отделкой для веганов. Сенсация в мире роскоши - кожа на основе протеинов, кожи из грибов и выжимки из медуз".

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Зилафф также рассказал, что в компании изучают технологии электрокаров и, возможно, возьмут их на вооружение.