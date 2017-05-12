Гриневич: Украинские меддипломы перестали признавать ближневосточные страны

Причина – в заниженных требованиях к иностранным абитуриентам при поступлении в украинские медицинские ВУЗы

Украинские медицинские дипломы временно или полностью прекратили признавать Сирия, Ливан, Ирак и Палестина. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает пресс-служба министерства.

"Сегодня некоторые страны частично или полностью прекратили признание наших медицинских дипломов. Это, в частности, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и другие, откуда в наши медицинские вузы традиционно приезжает учиться много студентов", – сообщила Гриневич.

Министр отметила, что основанием для таких решений страны называют низкий бал поступающих в медицинские высшие учебные заведения и отсутствие доступа к интернатуре.

"Нам нужно определить, какие изменения нужны, чтобы решить эти проблемы и в целом улучшить качество предоставления образовательных услуг в медицинских вузах", – заявила Гриневич.

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При этом она добавила, что в Украине медицинское образование является самым рейтинговым на рынке образовательных услуг для иностранных студентов. Из более 64 тыс. иностранцев, обучающихся в Украине, почти 40% получает образование именно по медицинским специальностям.

Принимавшая участие в совещании и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подчеркнула, что изменения должны начинаться с повышения требований ко вступлению иностранных абитуриентов в университеты – они не должны отличаться от требований к украинским поступающим.

Участники совещания также обсудили необходимость создания в Украине сети университетских клиник, где к обучению врачей будут привлечены лучшие специалисты-практики.