Властям Таиланда удалось напугать Цукерберга

Власти Таиланда потребовали от социальной сети Facebook заблокировать материалы, оскорбляющие достоинство короля страны Махи Вачиралонгкорна. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на тайское агентство по надзору за Интернетом.

Соцсеть согласилась удалить материалы, однако около 130 из них по-прежнему остаются видимыми для тайских пользователей.

У Facebook есть пять дней для того, чтобы полностью заблокировать оскорбляющие короля материалы, иначе власти начнут против нее судебный процесс.

Под оскорбляющими его величество материалами по строгому тайскому закону могут иметься в виду как визуальные материалы - фото и видео - так и текстовые комментарии.

Сам Маха Вачиралонгкорн популярен в соцсетях. Монарх регулярно появляется на публике в короткой майке с открытым татуированным животом. В последний раз это произошло 11 мая - короля сняли на видео, прогуливающегося в короткой майке по торговому центру с мороженым в руках в компании девушки.

Видео уже заблокировано Facebook по просьбе властей страны.

За оскорбление короля перепостом подобных материалов в Таиланде законы страны предусматривают строгое наказание. В 2015 году тайца приговорили к 30 годам лишения свободы за оскорбление монарха в шести постах в соцсетях.

Монархия считается объединяющей силой в Таиланде, который пережил немало политических кризисов за последние годы. Фигура короля для многих жителей страны священна.